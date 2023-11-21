Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

Enflasyon rakamları ekonomi gündeminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Vatandaşlar ve ekonomi uzmanları, bu verilerin ekonomik durumu nasıl etkileyeceğini ve özellikle memur ve emekli maaşları üzerindeki potansiyel etkilerini merakla bekliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...

2023 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak. Aralık ayı kira zammı da aynı gün açıklanacak...