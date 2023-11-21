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Asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak? ARALIK ASGARİ ÜCRET toplantı tarihleri! Brüt ve net 2024 zam tahmini....

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zammı için toplantı takvimi şekillenmeye başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak mutabakatıyla belirlenecek olan asgari ücret zammıyla ilgili görüşmeler, Aralık ayında dört kez düzenlenecek toplantılarla gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar verecek. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 22:45 Güncelleme 21 Kasım 2023, 22:45
Asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak? ARALIK ASGARİ ÜCRET toplantı tarihleri! Brüt ve net 2024 zam tahmini....

Toplantıların ardından belirlenecek olan brüt ve net asgari ücret miktarları, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek ve yeni yıl öncesinde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline gelecek. İşte asgari ücret zammı toplantı tarihleri...

ASGAR ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıkların başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TEK ZAM DÖNEMİ

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

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