Altın fiyatlarına 2024 ayarı geliyor! İslam Memiş’ten yeni yılda altın, dolar, euro yorumu! Aralık itibariyle....

İslam Memiş , gram altın ın tahtını sallayacak ve aralık ayında parlayacak yatırım fırsatını açıkladı. İşte yeni yılda altın fiyatları ve onun yerini alması beklenen parite...

"Borsa İstanbul 100 Endeksi 7959 puanda. Yüzde 1.34'lük değer artışı oldu. Geçen hafta da söylediğim 8000 puan rakamı geçerliliğini koruyor. 8150 puan direnci var. Buraları takip edeceğim. Önemli olan şu, 8000 üzerinde kalıcı olabilecek mi? Burayı da önümüzdeki hafta görmek daha sağlıklı olacak. Bu hafta pozitif görünüm devam ediyor. Yüzde 50 alım için yine bekliyorum."

DOLARDA 2024 TAHMİNİ

"Dolar TL kuru 28.76 lirada. 28.60-28.76 lira aralığında ilk gün işlemler gerçekleşti. Pozitif görünüm devam ediyor. Yıl sonu 29.70 lira hedef seviyemiz. Merkez Bankası beklenti anketinde 29.99 lira rakam beklentisinde yıl sonu dolar kuru için. Ben de 6 aydır 29.70 seviyesinde rakam telafuz ediyordum."