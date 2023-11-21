Altın fiyatlarına 2024 ayarı geliyor! İslam Memiş’ten yeni yılda altın, dolar, euro yorumu! Aralık itibariyle....

İslam Memiş, gram altının tahtını sallayacak ve aralık ayında parlayacak yatırım fırsatını açıkladı. İşte yeni yılda altın fiyatları ve onun yerini alması beklenen parite...
İslam Memiş, gram altının tahtını sallayacak ve aralık ayında parlayacak yatırım fırsatını açıkladı. İşte yeni yılda altın fiyatları ve onun yerini alması beklenen parite...
"Borsa İstanbul 100 Endeksi 7959 puanda. Yüzde 1.34'lük değer artışı oldu. Geçen hafta da söylediğim 8000 puan rakamı geçerliliğini koruyor. 8150 puan direnci var. Buraları takip edeceğim. Önemli olan şu, 8000 üzerinde kalıcı olabilecek mi? Burayı da önümüzdeki hafta görmek daha sağlıklı olacak. Bu hafta pozitif görünüm devam ediyor. Yüzde 50 alım için yine bekliyorum."
DOLARDA 2024 TAHMİNİ
"Dolar TL kuru 28.76 lirada. 28.60-28.76 lira aralığında ilk gün işlemler gerçekleşti. Pozitif görünüm devam ediyor. Yıl sonu 29.70 lira hedef seviyemiz. Merkez Bankası beklenti anketinde 29.99 lira rakam beklentisinde yıl sonu dolar kuru için. Ben de 6 aydır 29.70 seviyesinde rakam telafuz ediyordum."
YENİ YILA 30 LİRADAN BAŞLARIZ"
"2024 yılına 30 liradan başlarız. Yılın ilk çeyreğinde 32.5, 33 lira, yıl içinde 45 liraya kadar yükselen trendi görebiliriz. Bu yol haritamızda değişiklik yok. Doların bir yatırım aracı olmadığını, TL bazlı hareketlerine devam edebilir ancak diğer yatırım araçları içinde en az kazandıran para birimi olduğunu da tekrar ifade etmek isterim. Dolar biriktiren yanlış yolda diye belirtmek isterim."
ALTIN 2000 SEVİYESİNİ GÖRECEK!
"Gram altın TL 1820 lira. Serbest piyasalarda 1864-1869 lira aralığında. Geçen hafta yüzde 50 alım yapanların bu hafta da yüzde 50 alım yapmaları için önlerinde fırsat olacaktır. Gram altında geri çekilme ons altına göre sınırlı oluyor. 1865-1857 destek seviyesini takip edeceğim, tekrar yukarı yönlü hareketlerde 1900-2000 lira aralığına yerleşen bir gram altın olacak. Ona göre hazırlığınızı yapın. Yılı da büyük ihtimalle 2000 seviyesinden kapatırız."
GÜMÜŞ 26 DOLARI HEDEF ALACAK
"Ons gümüş tarafında satışlar var. 23.40 dolarda. 22.80 destek seviyesini takip edeceğim. Geçen hafta altına kıyasla daha çok getiri sağlamıştı. 24 dolar görüldü ons gümüşte, tekrar geri çekilmeden sonra 24 dolar kırılarak kendine 26 doları hedef alacaktır."
"Gram tarafında 21.58 seviyesi var. Devamında 20.80 destek seviyesi var. 24 lirayı hedef alan bir trend var. Gram altını tahtından edecek bir trendi olacak. Aralık ayında gümüşün performansının ne kadar pozitif olduğunu görmüş olacağız. Son sözü gümüş söyler ve aralık ayına yaklaşıyoruz."
EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN KESME ALTIN
Gram altın fiyatları 2000 lira yolunda ilerlerken alış-satış arasında açılan makas da yeniden 100 lira seviyelerine yaklaşmış durumda. Altın bozdururken daha fazla kayıp yaşamak istemeyen yatırımcıların gözdesi daha çok bilezik atölyelerinde kullanılan levha altın ya da bir diğer deyişle 'kesme altın' oldu.