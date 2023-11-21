22-31 Kasım arası 1.100 TL ila 5 bin 97 TL arası yardım parası hesaplara yatacak! Aile Bakanı müjdeleri sıraladı

2023 KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen 'Evde Bakım Maaşı', engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor.
Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 4336 TL'den 5097 TL'ye yükselmişti.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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