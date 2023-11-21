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5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Bakan Işıkhan duyurdu: Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK'lılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:40 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:40
5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Bakan Işıkhan duyurdu: Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK’lılar...

Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Buna göre vatandaşlar 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.

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