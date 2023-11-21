5 puanlık prim indirimi müjdesi geldi! Bakan Işıkhan duyurdu: Erken emeklilik için 2000 sonrası SGK’lılar...

Buna göre vatandaşlar 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.