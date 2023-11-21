5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! O kişiler için komut verildi! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

Emeklilere 5 bin lira Cumhuriyet ikramiyesi ödendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 11-12-13 Kasım tarihlerinde SSK'lılara, 14 Kasım'da Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olan toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. Peki, ÇKS ve esnafa 5 bin TL ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Bununla beraber ÇKS Sistemi 'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

TEBLİĞ İLE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi. AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor. Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.