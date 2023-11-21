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5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! O kişiler için komut verildi! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

Emekli ikramiyesi için 1.6 milyon ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için ek düzenleme olup olmayacağı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek ek düzenleme için Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tebliğ ile ödeme formülü masaya geldi. Vatandaşlar ise ÇKS ve esnaf için 5 bin TL ödeme hakkında araştırmalara başladı. İşte, tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 18:32 Güncelleme 21 Kasım 2023, 18:32
5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! O kişiler için komut verildi! Esnaf ve ÇKS dahil edilecek mi?

Emeklilere 5 bin lira Cumhuriyet ikramiyesi ödendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 11-12-13 Kasım tarihlerinde SSK'lılara, 14 Kasım'da Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olan toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. Peki, ÇKS ve esnafa 5 bin TL ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

ÇKS'Lİ ÇİFTÇİLER 5 BİN TL ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

TEBLİĞ İLE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi. AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor. Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

YASA GEREKİYOR

AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.

ESNAF DA İSTİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirtti.

Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır."

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