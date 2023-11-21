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2023 sene sonu ve 2024 yılı açıklaması geldi! Ons ve gram altın bu fiyatlara çıkacak! Altın almak isteyenler, satmak isteyenler dikkat!

Altın piyasası, hem yatırımcılar hem de ekonomiyle ilgilenen kişiler için her zaman büyük bir ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri, ons ve gram altın fiyatları hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:42 Güncelleme 21 Kasım 2023, 13:43
2023 sene sonu ve 2024 yılı açıklaması geldi! Ons ve gram altın bu fiyatlara çıkacak! Altın almak isteyenler, satmak isteyenler dikkat!

Altın piyasası, her zaman olduğu gibi, dinamik yapısı ve çeşitli faktörlerin etkileşimiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İslam Memiş'in analizleri, ons ve gram altın için gelecek dönemdeki fiyat hareketlerine dair önemli tahminler içeriyor. Bu tahminler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için değerli bir yol gösterici olabilir. 2024 yılına yönelik beklentiler ve mevcut ekonomik koşullar, altın piyasasının geleceğini şekillendiren önemli unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bu dönem, piyasayı yakından takip ederek bilinçli kararlar almak adına kritik bir zaman olabilir.

Altın fiyatları patladı!

Ons Altın Fiyat Analizi ve Beklentiler

Güncel Durum

  • Ons altın, 1.968 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Önceki haftalarda gözlenen hızlı yükselişin ardından, bu hafta düzeltme hareketleri bekleniyor.
  • İlk destek seviyeleri 1.965 ve 1.957 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Uzun Vadeli Beklentiler

  • Olası düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
  • Fiyatların tekrar 2.000 dolar üzerine çıkması bekleniyor.
  • 2024 yılı için 2.350 dolarlık fiyat hedefi korunuyor.

Gram Altın Fiyat Analizi ve Beklentiler

Mevcut Fiyat Seviyeleri

  • Gram altın ekran fiyatı 1.820 TL, serbest piyasa fiyatı ise 1.869 TL civarında.
  • Dolar kuru etkisiyle fiyatlar sınırlı düşüş gösteriyor.

Kısa ve Orta Vadeli Beklentiler

  • Bu hafta için 1.865 TL ile 1.857 TL arasındaki fiyat seviyeleri izlenecek.
  • Yakın gelecekte gram altın fiyatlarının 1.900 TL ile 2.000 TL arasına yerleşmesi bekleniyor.
  • 2024 yılında gram altın için 2.500 TL ve sonrasında 2.700 TL hedefleri öngörülüyor.

Altın Piyasasında Yatırım Stratejileri

Altın piyasası, yatırımcıların stratejilerini şekillendiren birçok faktörü içerisinde barındırır. İslam Memiş'in analizleri, bu stratejiler için önemli bir rehber niteliğinde. Özellikle ons ve gram altında beklenen fiyat hareketleri, yatırımcıların alım-satım kararlarına yön verebilir.

Ekonomik Faktörlerin Etkisi

  • Merkez bankalarının faiz politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.
  • Jeopolitik riskler ve global ekonomik belirsizlikler, ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

Altın Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Uzman analizleri ve piyasa hareketleri, yatırım kararlarında dikkate alınmalı.
  • Altın fiyatlarındaki düzeltmeler, uygun alım fırsatları olarak değerlendirilebilir.
  • Uzun vadeli yatırım hedefleri, kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemeli.

21 Kasım 2023 Altın Fiyatları

21 Kasım 2023 tarihinde altın piyasası, çeşitli altın türleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gram altından çeyrek altına, yarım altından tam altına kadar farklı seçenekler, yatırımcıların tercihlerine göre değişen fiyatlarla sunuluyor.

Gram Altın Fiyatları

  • Alış fiyatı: 1.867,34 TL
  • Satış fiyatı: 1.898,59 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni çeyrek altın:
    • Alış fiyatı: 3.054 TL
    • Satış fiyatı: 3.103 TL
  • Eski çeyrek altın:
    • Alış fiyatı: 3.050 TL
    • Satış fiyatı: 3.099 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni yarım altın:
    • Alış fiyatı: 6.120 TL
    • Satış fiyatı: 6.198 TL
  • Eski yarım altın:
    • Alış fiyatı: 6.110 TL
    • Satış fiyatı: 6.189 TL

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni tam altın:
    • Alış fiyatı: 12.202 TL
    • Satış fiyatı: 12.347 TL
  • Eski tam altın:
    • Alış fiyatı: 12.194 TL
    • Satış fiyatı: 12.341 TL

Ata Altın ve Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Ata altın:
    • Yeni: Alış fiyatı 12.522 TL, Satış fiyatı 12.672 TL
    • Eski: Alış fiyatı 12.522 TL, Satış fiyatı 12.663 TL
  • Ata beşli altın:
    • Yeni: Alış fiyatı 62.419 TL, Satış fiyatı 63.256 TL
    • Eski: Alış fiyatı 62.323 TL, Satış fiyatı 63.161 TL

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni gremse altın:
    • Alış fiyatı: 30.315 TL
    • Satış fiyatı: 30.705 TL
  • Eski gremse altın:
    • Alış fiyatı: 30.220 TL
    • Satış fiyatı: 30.703 TL

Ayarlı Altın Bilezik Fiyatları

  • 14 ayar bilezik:
    • Gram fiyatı: 1.241,90 TL
  • 18 ayar bilezik:
    • Gram fiyatı: 1.508,00 TL
  • 22 ayar bilezik:
    • Gram fiyatı: 1.812,54 TL

Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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