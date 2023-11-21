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2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 50-55-58 yaşında EYT'siz torbaya girecek! 3 adımda kilit açıldı

Türkiye'de birçok çalışanın merakla beklediği erken emeklilik için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Son düzenlemeler ve müjdeli haberlerle, emeklilik hayali kuranlar için kapılar daha da aralanıyor. Türkiye'de erken emeklilik, birçok çalışanın öncelikli hedefi haline gelirken, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle birlikte bu hayalin gerçekleşme olasılığı artıyor. 10 yıl sigortalılık şartıyla anında emeklilik imkanı, istisnai durumlarda erken emeklilik fırsatı, ve prim günü eksikliklerini kapatmak için borçlanma seçeneği gibi yeni olanaklar, çalışanlara daha erken emekli olma imkanı sunuyor.Türkiye'de emeklilik planları yapanlar için bu gelişmeler, beklenen müjdeli haberleri beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:36 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:39
2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 50-55-58 yaşında EYT’siz torbaya girecek! 3 adımda kilit açıldı

Erken emeklilik hayali gerçek oluyor! Son düzenlemeler sonrası birçok kişi emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. İşte detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ!

1. KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI:

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması hakkı, çocuk sahibi olan annelere 2 yıl prim kazandırıyor. Bir kadın, 3 çocuğa kadar borçlanarak toplamda 6 yıl avantaj elde edebiliyor.

2. ASKERLİK BORÇLANMASI VE SİGORTA BAŞLANGICI:

Askerlik hizmeti önceki sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa, sigorta başlangıç tarihi öne çekiliyor. Bu sayede askerlik borçlanması ile sigortalılık süresi ve emeklilik tarihi öne çekilebiliyor.

3. YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK:

Riskli işlerde çalışanlar, yıpranma payı alarak daha erken emekli olma hakkına sahip olabiliyor. Bu durum, arsenik, kurşun işlerinde çalışanlardan polislere, milletvekillerine kadar çeşitli meslek gruplarını kapsıyor.

4. MALULEN EMEKLİLİK:

Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu alanlar, malulen emekli olabilir. Organ nakli, ciddi hastalıklar gibi durumlar, bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

5. MESLEK GRUPLARINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK:

Madencilik, yeraltı işleri, polisler, basın çalışanları gibi belirli meslek gruplarına ek gün adedi eklenerek daha erken emeklilik fırsatları sunuluyor.

6. YÜZDE 60 RAPOR ŞARTI:

Malulen emeklilik için sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Bu raporda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair tespit bulunmalı.

7. AYLIK BAĞLANABİLEN HASTALIKLAR:

Belirli hastalıklar, aylik bağlanabilen hastalıklar listesinde yer alarak malulen emeklilik hakkı tanıyor.

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