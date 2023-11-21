2000-2002-2009 sigorta girişliler dikkat! 50-55-58 yaşında EYT’siz torbaya girecek! 3 adımda kilit açıldı

Erken emeklilik hayali gerçek oluyor! Son düzenlemeler sonrası birçok kişi emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. İşte detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! 1. KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI: Kadın çalışanlar için doğum borçlanması hakkı, çocuk sahibi olan annelere 2 yıl prim kazandırıyor. Bir kadın, 3 çocuğa kadar borçlanarak toplamda 6 yıl avantaj elde edebiliyor.