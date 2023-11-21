2 sene ertelemeli; 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu oluştu! 2.000.000 TL + 180 ay vade fırsatı sunulacak! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

Hükümetin düşük faizli kredi kampanyasıyla ilgili beklentiler, konut sektöründe hareketliliği artırabilir ve talebi destekleyebilir. Bu sayede, konut almak isteyen vatandaşlar daha uygun finansman seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı bulabilirler. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.
BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.
Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.
Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"