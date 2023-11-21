1-2-3-4-5 kişilik hanelere elektrik doğal gaz yardımı! Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın

Enerji maliyetlerinin arttığı günlerde, devlet tarafından sağlanan elektrik ve doğal gaz faturası yardım programları, ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletiyor. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirme ve başvuru süreçlerini tamamlama gerekliliği bulunuyor. Peki, doğal gaz desteği ne kadar, nereden başvurulur? İşte merak edilenler...

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili önemli destek ve yardım programları sunuyor. Bu programlar, enerji faturalarını ödeyebilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor...

Elektrik Tüketimi Desteği Programı



Elektrik tüketimi desteği programı, iki önemli bileşenden oluşmaktadır:

Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni:

Bu bileşen, 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yöneliktir.

Başvuru için herhangi bir kuruma gitmeye gerek yoktur; hak sahipleri, Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine başvurabilirler.



Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni:

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara yöneliktir.

Bu destekten faydalanmak için, hak sahiplerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekmektedir.