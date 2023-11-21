1-2-3-4-5 kişilik hanelere elektrik doğal gaz yardımı! Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın

Destekten Kimler Yararlanabilir?
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım alan haneler,
Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastaların bulunduğu haneler,
2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan haneler.
Elektrik Tüketim Desteği Miktarları:
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh için 112,63 TL,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh için 150,17 TL,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh için 187,71 TL,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh için 225,25 TL,
Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh için 225,25 TL destek sağlanmaktadır.
Doğal Gaz Tüketim Desteği: Kış Aylarında İhtiyaç Sahiplerine Destek
Kış aylarında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınmakta ve ödeme tarihleri kasım sonrasında duyurulmaktadır. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanmaktadır.
Başvuru İşlemleri
e-Devlet üzerinden başvuru yapabilen vatandaşlar, destek tutarını belirlemek için ısıl haritayı kullanabilirler.
e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya en yakın sosyal hizmet merkezlerine başvurabilirler.
Destek Tutarları
Destek tutarı, ısıl harita baz alınarak yılda 900 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir.
Bu yardım programları, devletin sosyal yardım politikaları çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların enerji faturalarını ödeyebilmelerine katkı sağlamaktadır. Elektrik ve doğal gaz tüketim desteği, sosyal dayanışmanın bir parçası olarak vatandaşlara ekonomik rahatlama sunmaktadır.
Destek Miktarları:
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (112,63 TL)
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (150,17 TL)
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (187,71 TL)
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (225,25 TL)
Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (225,25 TL) karşılığı tutarında destek sağlanacak.
Doğal Gaz Tüketim Desteği
Kış aylarında doğal gaz faturasıyla ilgili destekler de devreye girecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve kasım sonrası ödeme tarihleri duyurulacak. E-devlet kaydı olmayanlar ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ya da sosyal hizmet merkezlerine başvurabilecekler. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı yılda 900 TL ile 2.500 TL arasında değişecek.