SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

O bankalardan emeklilere faizsiz kredi müjdesi: Faizsiz nakit avans veren bankalara başvuru şartları açıklandı! 10-15 ve 20 bin TL...

Günümüzde, emekli vatandaşlara yönelik çeşitli bankalar tarafından faizsiz kredi olanakları sunulmaktadır. Bu krediler, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Peki, hangi bankalar emeklilere faizsiz kredi veriyor ve bu krediler nasıl alınır? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:12 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:16
O bankalardan emeklilere faizsiz kredi müjdesi: Faizsiz nakit avans veren bankalara başvuru şartları açıklandı! 10-15 ve 20 bin TL...

Birçok banka, emeklilere yönelik özel finansman seçenekleri sunuyor. Bu kredilerin başvuru süreçleri genellikle cep telefonu üzerinden gerçekleştirilmekte. Faizsiz kredi alabilmek için bazı bankalarda müşteri olmama şartı bulunuyor. Yani, ilgili bankada ilk defa hesap açacak kişilere bu kampanyalar sunulmakta.

Bankaların Sunduğu Faizsiz Kredi Limitleri ve Vadeleri

Bu kampanyalarda sunulan faizsiz nakit avans miktarları genellikle 10 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Örneğin, Enpara, Yapı Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank ve İş Bankası gibi bankalar, emeklilere özel faizsiz nakit avans kampanyaları başlatmıştır. Vade süreleri genellikle 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bankalara Göre Değişen Faizsiz Kredi Seçenekleri

  • QNB Finansbank: 10 bin lira faizsiz nakit avans ve 10 bin lira faizsiz kredi, toplamda 20 bin lira.
  • İş Bankası: 20 bin lira limitli faizsiz nakit avans kampanyası.
  • Garanti BBVA: 15 bin lira nakit avans ve 10 bin lira faizsiz kredi, toplamda 25 bin lira.

  • Enpara: 10 bin lira limitli, faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi.
  • Yapı Kredi Bankası: 15 bin lira limitli faizsiz nakit avans, toplamda 20 bin liraya kadar çıkabilen kampanya.
  • Akbank: Yeni müşterilere özel 20 bin lira limitli faizsiz nakit avans.

Faizsiz Kredi Başvuru Süreci

Faizsiz kredi başvurusu için, ilgili bankanın mobil uygulamasını indirmeniz ve müşterisi olmanız gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden kolayca başvurabilir ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Emekliler İçin Faizsiz Kredi Avantajları

Faizsiz kredi imkanları, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmakta. Bu krediler, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Faizsiz olmaları, geri ödemelerin daha rahat yapılmasını sağlar.

Bankaların sunduğu bu imkanlar, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni ve esnek seçenekler sunmaktadır. Bu krediler, geleneksel kredi seçeneklerine göre daha avantajlı olabilir.

Emekliler için faizsiz kredi seçenekleri, uzun vadeli finansal planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu krediler, özellikle emeklilik döneminde gelirlerini artırmak isteyenler için faydalıdır.

Faizsiz kredi alırken, kredi limitleri, vade süreleri ve geri ödeme şartları gibi detaylara dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, bu kredileri almadan önce tüm şartları ve koşulları iyice anlamak gerekir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012’den 2023’e taşları yerine oturtan o kare
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA