2 yıl tek kuruş ödemek yok; 0 faizli 150 bin TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! 4 yıl vadeyle taksit tablosu çıktı! 18-27 yaşında...

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."