2 yıl tek kuruş ödemek yok; 0 faizli 150 bin TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! 4 yıl vadeyle taksit tablosu çıktı! 18-27 yaşında...

Meclis'ten geçen kanun teklifi ile faizsiz evlilik kredisi projeleri hayata geçiyor. Yeni evlenecek çiftlere özel olarak sunulan 150 bin TL'lik kredi, yüzde 0 faiz oranı ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Meclis'ten geçen kanun teklifi ile faizsiz evlilik kredisi projeleri hayata geçiyor. Yeni evlenecek çiftlere özel olarak sunulan 150 bin TL'lik kredi, yüzde 0 faiz oranı ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de destekleyecek 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."
Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.
"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."
FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.