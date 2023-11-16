Tapusu olanlara son ikaz geldi: Artık 16 gün kaldı

Hisseli Tapu Sahipliği ve Riskleri

Hisseli tapu, bir mülkiyetin birden fazla kişi tarafından ortak sahiplenilmesi durumudur. Bu durum, fikir ayrılıkları ve işbirliği zorunlulukları gibi riskleri beraberinde getirebilir. Hisseli tapu sahipleri arasında yaşanabilecek güven sorunları, özellikle mülkün satışı veya ipotek konulması gibi durumlarda önem kazanır.

Hisseli tapu sahipleri, mülkün satışını veya kullanımını engelleme yetkisiyle tapu siciline şerh koyabilirler. Bu, anlaşmazlıkları çözmede ve mülkün bölünmesini engellemede etkili bir yöntemdir. Ayrıca, mülkün bakım ve onarım masraflarının paydaşlar arasında bölüşülmesi ve önceden yapılacak anlaşmalar, gelecekteki olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.