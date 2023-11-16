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Memura borçlanma ile erken emeklilik! Kimler yararlanacak? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı?

SGK, bir genelge değişikliği ile bazı memurlara erken emeklilik yolunu açtı. İşte borçlanma yoluyla erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemenin detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Memura borçlanma ile erken emeklilik! Kimler yararlanacak? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı?

Ülkemizde erken emekliliğin en önemli yollarından birini borçlanma oluşturuyor.

Doğum borçlanması annelere eksik primlerini tamamlama yolunu açarken; askerlik, öğrencilik ve yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları ise eğer iş hayatına girmeden önce yapılmışsa ayrıca sigorta başlangıcını da geriye çekiyor.



Memurların yani Emekli Sandığı'na tabi çalışanların hizmet borçlanması konusunda ise farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor.

GENELGEDE NE DİYOR?
İlk defa 1 Ekim 2008'den sonra memur (4/1-c) statüsü kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelere ait askerlik, öğrencilik gibi hizmet borçlanmaları hiçbir şekilde başlangıcı geriye çekmiyordu.



Ancak SGK, 1 Ekim 2008'den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı bulunanların hizmet borçlanmalarına yönelik bir düzenleme yaptı.



Bu düzenleme kapsamında, 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı bulunanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihlerini borçlandıkları süre kadar geriye çekebilecek.




KİMLER KAPSAM DIŞI?
Buna karşın, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan 4/1-c kapsamındaki memurların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanma süreleri hakkında önceki kurallar uygulanmaya devam edecek.



Yani SSK, Bağ-Kur, özel sandıklar veya memur statüsü kapsamında ilk defa Ekim 2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olan kamu görevlilerinin yapacakları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekmeyecek.

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