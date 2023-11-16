GENELGEDE NE DİYOR?

İlk defa 1 Ekim 2008'den sonra memur (4/1-c) statüsü kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelere ait askerlik, öğrencilik gibi hizmet borçlanmaları hiçbir şekilde başlangıcı geriye çekmiyordu.





Ancak SGK, 1 Ekim 2008'den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı bulunanların hizmet borçlanmalarına yönelik bir düzenleme yaptı.





Bu düzenleme kapsamında, 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı bulunanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları borçlanmalar, sigorta başlangıç tarihlerini borçlandıkları süre kadar geriye çekebilecek.







KİMLER KAPSAM DIŞI?

Buna karşın, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan 4/1-c kapsamındaki memurların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanma süreleri hakkında önceki kurallar uygulanmaya devam edecek.





Yani SSK, Bağ-Kur, özel sandıklar veya memur statüsü kapsamında ilk defa Ekim 2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olan kamu görevlilerinin yapacakları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekmeyecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN