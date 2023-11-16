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Kuyumcular açıkladı! Altın fiyatları 1,5 ay sonra bu kadar olacak! 1 çeyrek altın fiyatı canlı - 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın piyasası, son dönemde ABD ekonomisinden gelen haberler ve FED'in faiz politikaları bağlamında önemli bir hareketlilik yaşıyor. Enflasyonun beklenenden daha pozitif gelmesi ve FED'in yeni bir faiz artışına gitme ihtimalinin düşük olması altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Bu gelişmelerle birlikte, ons altın FED baskısından sıyrılarak yükselişe geçti ve 1.960 dolar seviyesini aşarak 2.000 dolar üzerine odaklandı.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 10:07 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:07
Kuyumcular açıkladı! Altın fiyatları 1,5 ay sonra bu kadar olacak! 1 çeyrek altın fiyatı canlı - 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Türkiye'de altın piyasası, daha çok gram altın üzerinden şekilleniyor. Kuyumcular, bu piyasanın önemli aktörleri olarak, ekonomistlerin analizlerine nazaran daha pratik ve tecrübe odaklı değerlendirmeler yapabiliyorlar. Bu bağlamda, gram altın fiyatlarının geleceği üzerine çeşitli tahminler ve analizler yapılmakta.

2024 Yılı Gram Altın Tahmini

Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnaflarına göre, altın fiyatlarında yıl sonuna kadar yükselişlerin devam edeceği öngörülüyor. Ancak, bu sürekli bir artış anlamına gelmiyor; zaman zaman geri çekilmeler de yaşanacak. Örneğin, gram altın fiyatının kısa vadede 1.860 TL seviyelerine ulaştığı ve yıl sonunda 2.000 TL üzerini görebileceği tahmin ediliyor. 2024 yılı için ise gram altın fiyatlarının 2.000 TL ve üzeri seviyelerde olacağı öngörüsü dikkat çekiyor.

Yılın Son Haftası için Gram Altın Fiyat Beklentisi

Bir diğer kuyumcu esnafı ise, müşteriler arasında altına yoğun bir talep olduğunu ve insanların fiyatların yükseleceğini öngördüğünü belirtiyor. Altın satmak isteyenlerin sayısının az olduğunu ifade edediyor. Gram altının kısa vadede 1.950 TL'yi görmesi ve yılın son haftasında 2.000 TL seviyelerine ulaşması beklentisini dile getiriyor.

Altın Yatırımcıları için Öneriler ve Uyarılar

Altın yatırımcılarına yönelik önerilerde bulunan uzmanlar, piyasadaki hareketliliği dikkatle takip etmeyi ve aceleci kararlardan kaçınmayı öneriyor. Altın fiyatlarının kısa vadeli değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek önem taşıyor.

Ekonomik Gelişmelerin Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi

ABD ekonomisindeki gelişmeler ve FED'in faiz politikaları, global altın piyasasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle enflasyon oranları ve faiz artırımı beklentileri, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Türkiye'de ise dolar kurundaki değişimler, gram altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Altın Yatırımı Yapacaklara Tavsiyeler

Altın yatırımı yapmayı düşünen bireyler için uzmanlar, piyasa analizlerini dikkatlice takip etmelerini ve yatırım kararlarını bu analizlere göre şekillendirmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, altın fiyatlarının gelecekteki seyri konusunda uzman görüşlerine başvurmak ve kendi risk profillerini göz önünde bulundurarak hareket etmek önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.

16 Kasım 2023 Tarihinde Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında 16 Kasım Perşembe gününe ait güncel fiyatlar şu şekildedir:

Gram Altın Fiyatları

  • Gram altın alış fiyatı: 1.843,66 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 1.867,43 TL

Çeyrek Altın Güncel Değerleri

  • Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 3.010 TL
  • Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 3.049 TL
  • Eski çeyrek altın alış fiyatı: 3.001 TL
  • Eski çeyrek altın satış fiyatı: 3.039 TL

Yarım Altın Güncel Piyasa Durumu

  • Yeni yarım altın alış fiyatı: 6.039 TL
  • Yeni yarım altın satış fiyatı: 6.097 TL
  • Eski yarım altın alış fiyatı: 6.020 TL
  • Eski yarım altın satış fiyatı: 6.078 TL

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni tam altın alış fiyatı: 12.039 TL
  • Yeni tam altın satış fiyatı: 12.143 TL
  • Eski tam altın alış fiyatı: 12.354 TL
  • Eski tam altın satış fiyatı: 12.138 TL

Ata Altın Fiyatlarında Son Durum

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 12.354 TL
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 12.464 TL
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 12.354 TL
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 12.454 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 61.580 TL
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 62.215 TL
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 61.485 TL
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 62.119 TL

Gremse Altın Fiyat Değişimleri

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 29.910 TL
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 30.295 TL
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 29.818 TL
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 30.203 TL

Bu fiyatlar, 16 Kasım 2023 tarihindeki altın piyasasının güncel durumunu yansıtmakta olup, yatırımcılar ve ilgililer için önemli bir referans teşkil etmektedir. Altın yatırımı yapmayı düşünenler veya mevcut yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için bu bilgiler, piyasa hareketlerini anlamada yardımcı olabilir.

Canlı Altın Fiyatları

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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