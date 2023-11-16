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32 ve 46 günlük mevduat hesabıyla risksiz birikim dönemi başladı! Aylık 9.161,64 TL, 13.469,18 TL kazanç getiriyor

Bankaların mevduat hesapları, bireylerin risksiz bir şekilde paralarını değerlendirmelerine olanak tanıyor. Geçmiş aylarda yüzde 45'e varan faiz oranlarına sahip olan bu hesaplar, düşüşe rağmen birçok kişi için hala cazip bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 13:18 Güncelleme 16 Kasım 2023, 13:25
32 ve 46 günlük mevduat hesabıyla risksiz birikim dönemi başladı! Aylık 9.161,64 TL, 13.469,18 TL kazanç getiriyor

Bu hesaplar, yatırımcılara sadece aylık kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda birikimlerini de artırmalarına yardımcı oluyor. Sunulan kazanç tutarları, aydan aya ve bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.

16 Kasım İtibariyle Güncel Mevduat Faiz Oranları

Bankaların sunduğu mevduat hesabı faiz oranları sürekli değişiklik göstermektedir. 16 Kasım itibariyle bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve elde edilebilecek net kazançlar şu şekildedir:

250.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • ING e-Turuncu Hesap (Standart Vadeli Hesap): %40 faiz oranı ile 8.328,77 TL net kazanç.
  • ON Plus (Standart Vadeli Hesap): %44 faiz oranı ile 9.161,64 TL net kazanç.
  • Alternatif Bank VOV Hesap (Standart Vadeli Hesap): %44 faiz oranı ile 9.161,64 TL net kazanç.
  • Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap (Standart Vadeli Hesap): %44 faiz oranı ile 9.161,64 TL net kazanç.

250.000 TL 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %40
  • Net Kazanç: 11.972,6 TL
  • Toplam Bakiye: 261.972,6 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %45
  • Net Kazanç: 13.469,18 TL
  • Toplam Bakiye: 263.469,18 TL

ON Plus

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44
  • Net Kazanç: 13.169,86 TL
  • Toplam Bakiye: 263.169,86 TL

Hoş Geldin Kampanyaları ve Faiz Oranlarındaki Değişim

Bazı bankalar, hoş geldin kampanyaları kapsamında belirli bir süre için yüksek faiz oranları sunmaktadır. Ancak bu oranlar genellikle ilk 32 gün sonrasında değişiklik gösterebilmektedir. Yatırımcılar, bankanın hesaplama araçlarını kullanarak aylık getiri hesaplamaları yapabilirler.

Vadeli Mevduat Hesabı Açmanın Avantajları

Vadeli mevduat hesapları, yatırımcılara belirli bir dönem boyunca sabit bir faiz oranı sunarak risksiz bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Bu hesaplar sayesinde, yatırılan paranın üzerine belirli bir faiz getirisi eklenerek toplam bakiye artar. Yatırımcılar, vadeli mevduat süresi boyunca mevduatlarını bankada tutarak güvenli bir şekilde kazanç sağlayabilirler.

Yatırımcılar İçin Önemli Noktalar

Faiz Oranları: Faiz oranları, bankanın politikalarına ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların, en uygun faiz oranını sunan bankayı tercih etmeleri önemlidir.

Vade Süresi: Vadeli mevduat hesaplarının getirisi, vade süresine göre farklılık gösterir. Daha uzun vadeler, genellikle daha yüksek getiri sağlayabilir.

Risk Faktörleri: Vadeli mevduat hesapları, genellikle risksiz yatırım araçları olarak kabul edilir. Ancak, yatırımcıların mevduat sigortası limitleri ve bankanın güvenilirliğini göz önünde bulundurmaları önerilir.

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