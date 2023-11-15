Borsada lider! Süper Lig ve Avrupa’da lider Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

Spor endeksi geçen ay yüzde 8.9 değer kazanırken, yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe, geçen ayı yüzde 27.7 yükselişle tamamladı.







Galatasaray'ın hisseleri ise geçen ay yüzde 15.3 kazandırdı. Beşiktaş hisseleri de Ekim'de yüzde 1.6 arttı. Eylül'de yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor ise geçen ay borsada yüzde 17.9 kaybettirdi.