Borsada lider! Süper Lig ve Avrupa’da lider Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

Spor endeksi geçen ay yüzde 8.9 değer kazanırken, yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe, geçen ayı yüzde 27.7 yükselişle tamamladı.
Spor endeksi geçen ay yüzde 8.9 değer kazanırken, yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe, geçen ayı yüzde 27.7 yükselişle tamamladı.
Galatasaray'ın hisseleri ise geçen ay yüzde 15.3 kazandırdı. Beşiktaş hisseleri de Ekim'de yüzde 1.6 arttı. Eylül'de yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor ise geçen ay borsada yüzde 17.9 kaybettirdi.
BEŞİKTAŞ 7'YE KATLADI
Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, Ekim'de 44,30 liraya yükselerek 7 katını aştı. Beşiktaş, böylece borsada yıl sonuna göre yüzde 645.8 artış kaydetti. Yıl başından bu yana yatırımcısına Galatasaray yüzde 103.5, Fenerbahçe yüzde 78.6, Trabzonspor yüzde 12.4 kazandırdı.
Piyasa değerinde fenerbahçe ilk sırada...