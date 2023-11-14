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Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi! 9.500 TL şartı netleşti! Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği kapsamında vergisiz cep telefonu sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası konu hakkında detaylar da ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, vergiler dahil 9,500 lirayı aşmayan telefonlarda başvurular, bakanlığın online sisteminden gerçekleştirilecek. Peki, vergisiz cep telefonu nasıl alınır? Öğrenciye indirimli cep telefonu şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 22:29 Güncelleme 14 Kasım 2023, 22:29
Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi! 9.500 TL şartı netleşti! Resmi Gazete’de yayımlandı! Öğrenciye indirimli cep telefonu nasıl alınır?

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet erişimi konusunda önemli bir destek sağlanarak eğitim olanakları genişletilecek. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ŞARTLAR NETLEŞTİ!

"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.

Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:

"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."

KAÇ TL DESTEK SAĞLANACAK?

Satın alınan teknolojik cihazlar için öğrencilere destek tutarı toplam 5 bin 500 lirayı geçmeyeceği, taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20'si itibariyle yatırılacak.

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek. Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.

İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

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