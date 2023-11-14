Emekliye yeni oran duyuruldu! Ocak zammı öncesi 12.000 TL resmi olarak onaylandı hesaplara yatırılacak

OCAK ZAMMI VAR

Ocak'taki zam ve iyileştirme de promosyonu artıracak. Pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyon yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Yeni maaşlarla kampanyaların daha da hareketlenmesi bekleniyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için bankaların promosyon tutarları sırasıyla şöyle:



AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok ise toplamda 2.000 lira chip para.



DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.



HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.