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Vergisiz ÖTV'siz telefon başvuru şartları belli oldu! Öğrencilere 9.500 TL telefon desteği nereden yatacak? Başvurular nereden yapılacak? Yaş sınırı kaç oldu?

Üniversite öğrencilerine yönelik cep telefonu, bilgisayar ve internet destekleri için başvuru şartları ile değerlendirme süreci, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğrenciler için sağlanacak olan ÖTV ve KDV'siz telefon imkanlarıyla ilgili detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı. Başvuru şartları ve süreç hakkında yayınlanan bilgilere göre, öğrencilerin bu desteklerden faydalanabilmek için belirli kriterlere uygun olmaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 06:14 Güncelleme 14 Kasım 2023, 06:15
Vergisiz ÖTV’siz telefon başvuru şartları belli oldu! Öğrencilere 9.500 TL telefon desteği nereden yatacak? Başvurular nereden yapılacak? Yaş sınırı kaç oldu?

Öğrencilere sağlanacak vergisiz telefon imkanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve belirtilen şartların ne olduğu, kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu desteklerin ne zaman sağlanacağı da merak edilen konular arasındaydı. Peki, Öğrencilere 9.500 TL telefon desteği nereden yatacak? Başvurular nereden yapılacak? Yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAŞ SINIRI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

IBAN NUMARASI ÖĞRENCİYE AİT OLMALI

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

DESTEK TUTARI IBAN'A YATIRILACAK
Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

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