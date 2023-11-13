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Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Araba alacaklar buraya! Bankalarda yarış kızıştı

Kredi faiz oranlarındaki son artış, finansal sektörü sallıyor ve vatandaşların kredi kullanma planları üzerindeki etkilerini artırıyor. Özellikle taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu yükseliş, bankalar arasındaki rekabetin de önemli bir göstergesi. En güncel verilere göre, birçok banka 2. el taşıt kredisi faiz oranlarını revize etti. Kamu bankalarının cazip kampanyaları vatandaşların ilgisini çekerken, özel bankaların rekabet stratejileri faiz oranlarını genel olarak yükseltiyor. İşte KAsım 2023 taşıt kredisi faiz oranları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 18:30 Güncelleme 13 Kasım 2023, 18:30

Bankaların resmi açıklamalarına göre, kredi faiz oranlarındaki bu değişikliklerin yanı sıra, dijital bankacılık kanallarının daha fazla tercih edildiği gözlemleniyor. Online kredi başvurularının artışı, bankaların dijital hizmetlere daha fazla odaklanmasına neden oluyor. İşte en uygun taşıt kredileri...

AKBANK

Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL


KUVEYT TÜRK

2. El Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL

TÜRKİYE FİNANS

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 23.546,88 TL
Toplam Ödeme: 849.687 TL

VAKIF KATILIM

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL

İŞ BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 872.815 TL

GARANTİ BBVA

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %5,39
Aylık Taksit: 30.709,88 TL
Toplam Ödeme: 1.107.555 TL

ŞEKERBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 23.786,94 TL
Toplam Ödeme: 858.329 TL

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL



ANADOLUBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL

ZİRAAT BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 24.594,47 TL
Toplam Ödeme: 887.400 TL

YAPI KREDİ

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 25.166,29 TL
Toplam Ödeme: 907.986 TL

ZİRAAT KATILIM

2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,11
Aylık Taksit: 25.248,41 TL
Toplam Ödeme: 910.942 TL

HALKBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 25.412,97 TL
Toplam Ödeme: 916.866 TL

DENİZBANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 26.828,54 TL
Toplam Ödeme: 967.827 TL


ALTERNATİF BANK

Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı: %4,60
Aylık Taksit: 27.292,77 TL
Toplam Ödeme: 984.539 TL

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