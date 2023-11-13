Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Araba alacaklar buraya! Bankalarda yarış kızıştı

Bankaların resmi açıklamalarına göre, kredi faiz oranlarındaki bu değişikliklerin yanı sıra, dijital bankacılık kanallarının daha fazla tercih edildiği gözlemleniyor. Online kredi başvurularının artışı, bankaların dijital hizmetlere daha fazla odaklanmasına neden oluyor. İşte en uygun taşıt kredileri...
AKBANK
Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL
KUVEYT TÜRK
2. El Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL
TÜRKİYE FİNANS
2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 23.546,88 TL
Toplam Ödeme: 849.687 TL
VAKIF KATILIM
2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL