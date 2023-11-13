Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Araba alacaklar buraya! Bankalarda yarış kızıştı

Bankaların resmi açıklamalarına göre, kredi faiz oranlarındaki bu değişikliklerin yanı sıra, dijital bankacılık kanallarının daha fazla tercih edildiği gözlemleniyor. Online kredi başvurularının artışı, bankaların dijital hizmetlere daha fazla odaklanmasına neden oluyor. İşte en uygun taşıt kredileri...