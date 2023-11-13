Tam, yarım, gram, çeyrek dönemi sona eriyor: Kuyumcular en büyük kazanç diyerek duyurdu! Arasında yüzlerce TL fark oluyor

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, kuyumcu lar yatırım yapacak vatandaşlara kesme altını öneriyor. Kesme altın, teneke makası ile plaka altının kesilerek satılan bir yatırım aracı olup, daha yüksek kar marjları sunuyor. Kuyumcular, gram altına ve çeyrek altına göre daha fazla kar sağlayan kesme altını önerirken, aynı zamanda burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınına olan rağbetin azaldığını belirtiyor.

Her Kesenin Bütçesine Uygun Kesme Altın

Kesme altın, hem yüksek kar potansiyeli hem de bütçe dostu olması sebebiyle yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kuyumcular, kesme altının 24 ayar saf altın olması ve her keseye uygun olması nedeniyle son yıllarda en çok satışı yapılan ürün olduğunu vurguluyor. Kesme altın, müşterilere gram başına hesaplanabilen ve bütçelerine göre ayarlanabilen bir yatırım imkanı sunuyor.