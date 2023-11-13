Halka arz olacak şirketler! 13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

60 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR

SPK'ya başvuruda bulunan, ya da Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile KAP üzerinden açıklamada bulunan şirketler yıl başından bu yana şöyle oldu;

Vakıf Faktoring

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Ferbis Tarım

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları