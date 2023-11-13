Halka arz olacak şirketler! 13-17 2023 KASIM HALKA ARZ TAKVİMİ! Agrotech, Marbaş, Vakıf Faktoring, Artemis Halı, Alcas Metal, Hdm Çelik, Destek Finans...

SPK'nın onayını alan bu şirketler, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarak sermaye piyasalarında hareketlilik yaratmaya hazırlanıyor. Halka arz süreci, 14-15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. İşte halka arz takvimi...
SPK'nın onayını alan bu şirketler, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarak sermaye piyasalarında hareketlilik yaratmaya hazırlanıyor. Halka arz süreci, 14-15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. İşte halka arz takvimi...
HALKA ARZ TAKVİMİ
15-16-17 Kasım 2023: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
14-15 Kasım 2023: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
15-16 Kasım 2023: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
60 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR
SPK'ya başvuruda bulunan, ya da Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile KAP üzerinden açıklamada bulunan şirketler yıl başından bu yana şöyle oldu;
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Ferbis Tarım
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları
Oba Makarnacılık
Yeşil Global Enerji
Alves Kablo
Arkopa Ahşap Panel
Multinet Kurumsal Hizmetler
Koray Holding
1000 Yatırımlar Holding
Mogan Enerji Yatırım Holding
Sümer Varlık Yönetim
Artemis Halı
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri
Ekos Teknoloji
Mega Teks Tekstil Ürünleri
Kuzey Boru
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Çates Elektrik Üretim
Marbaş Menkul Değerler
Cem Zeytin
Durukan Şekerleme
Altınkılıç Gıda ve Süt
Penti Tekstil Çorap
Büyük Hekimoğulları Gıda
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler
Şeker Yatırım Menkul Değerler
Efor Çay
Akçelik Demir Çelik
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Mega Metal
Narlı Feribot İşletmeciliği
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Tavuk Dünyası
Kızılay İçecek
Kule Hizmet ve İşletmecilik
Golda Gıda
Cosmer Kimya
SMM Tekstil
Hdm Çelik Boru
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm
Tezkim Tarımsal Kimya
Kaymet Metal İmalat
Kıraç Galvaniz
Netcad Yazılım
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri
OutMedya İletişim
Destek Finans Faktoring
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri
Sümer Faktoring
Omega Elektrik Pano
N11.com
Enda Enerji