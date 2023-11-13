Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Ka cır, teknoloji girişimleri desteklenirken, çalışanlara yönelik yenilikler yapılacağını söyledi. DEİK/ Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'nda konuşan Kacır, 101 teknoparkta 9 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin 100 binden fazla istihdam sağladığını, buralardaki işletmelerin ihracatının 10 milyar dolara ulaştığını söyledi. 7 Turcorn'a sahip olduklarını, bu başarı hikayelerinin devamı için güçlü girişim sermayesi yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu kaydeden Kacır, 2022'de teşviklerden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarına yönelik düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladıklarını dile getirdi. TÜBİTAK BİGG ile 2 binden fazla girişimciye 1.2 milyar lira aktardıklarını anlatan Kacır, "Arzumuz 2030'da ülkedeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Turcorn 100 Programı ile teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



HİSSE OPSİYONU İMKANI GELİYOR

Bakan Kacır, ekosistem profesyonellerinin şirkete bağlılıklarının, çalışma motivasyonlarının artırılması için hisse opsiyonu yönteminin kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.



Bu uygulama için mevzuat düzenlemeleri yapacaklarını bildiren Kacır, şöyle konuştu: "Kurumsal hayattaki çalışanların bilgi birikimini ve tecrübesini projelendirmesi, bu projenin ticarileşerek hayata geçmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimci olarak katma değerli bir iş modeli ortaya koyan, teknoloji odaklı iş fikrini hayata geçirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretsiz izin hakkı verilmesini sağlayacağız."

