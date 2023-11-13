Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimleri desteklenirken, çalışanlara yönelik yenilikler yapılacağını söyledi. DEİK/ Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'nda konuşan Kacır, 101 teknoparkta 9 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin 100 binden fazla istihdam sağladığını, buralardaki işletmelerin ihracatının 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.
7 Turcorn'a sahip olduklarını, bu başarı hikayelerinin devamı için güçlü girişim sermayesi yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu kaydeden Kacır, 2022'de teşviklerden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarına yönelik düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladıklarını dile getirdi. TÜBİTAK BİGG ile 2 binden fazla girişimciye 1.2 milyar lira aktardıklarını anlatan Kacır, "Arzumuz 2030'da ülkedeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Turcorn 100 Programı ile teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.