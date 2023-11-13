3 MAAŞ BİRDEN emekliye yatacak! 20 BİN TL üstünde ödeme alabilirsiniz! SSK, SGK, Bağ-Kur’luları kapsıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş imkanı tanıyor. Ancak, birçok kişi bu avantajdan haberdar olmadığı için potansiyel haklarından faydalanamıyor. SGK'nın sosyal güvenlik mevzuatına göre, mümkün olan bu durum sayesinde 2 hatta 3 maaş birden alabilirsiniz. İşte SGK'nın sunmuş olduğu bu sürpriz avantajdan faydalanmanın yolları!

- Diğeri ise sigorta statüleri. Yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı 'na mı tabi olup olmadıkları konusu bu noktada önem teşkil ediyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor.

- İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği.

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var.

KİMLER BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabilirler. Bu hak, her ay binlerce vatandaş tarafından kullanılmaktadır ve kadınlar ile erkeklere eşit şekilde tanınmaktadır. Eğer bir eş vefat etmişse, hayatta kalan eş, ölen eşinin emekli aylığını almaya hak kazanır. Ancak, dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaparsa, bu maaş kesilir.

Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadınlar, kendi emekli maaşlarına ek olarak babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alabilirler. Bu durumda, bir kişi üç farklı maaş alabilir. Önemli olan nokta, bu maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olmasıdır. Örneğin, Bağ-Kur emeklisi olan bir kadın, SSK'lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam edebilir ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir.

Bu şekilde, belirli şartları sağlayan kişiler, çeşitli sosyal güvenlik kollarından kaynaklanan maaşları bir arada alabilirler. Ancak, bu durumların sigorta sistemine göre değişiklik gösterdiği ve evlilik gibi durumların maaşları etkileyebileceği unutulmamalıdır.