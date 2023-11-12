Agrotech halka az ne zaman 2023? Agrotech (AGROT) halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Talep toplama tarihleri...

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., 10 Kasım itibariyle SPK onayını alarak halka arz sürecine resmi olarak girdi. Şirketin halka arz büyüklüğü, 1,5 milyar TL olarak duyuruldu. Halka arz sürecini yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.