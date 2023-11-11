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İkramiye ödemeleri bugün başladı! Ödemeler 14 Kasım’da tamamlanacak

Emeklilerin beklediği haber geldi. 12 milyon kişiye ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı. Ödemeler 14 Kasım’da tamamlanacak. İşte ödeme takvimi şöyle...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
İkramiye ödemeleri bugün başladı! Ödemeler 14 Kasım’da tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye ödemelerinin takvimi belli oldu. Dul ve yetimlerin de aylıktaki hisseleri oranında yararlanacağı ödemeler bugün başladı.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18 ve 19 olanların ikramiyeleri bugün yatırıldı. SSK'lılardan aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da 14 Kasım'da ödemeleri yapılacak.




1-31 Ekim arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışan emekliler ödeme kapsamında bulunmuyor.



Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılıyor.

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