İkramiye ödemeleri bugün başladı! Ödemeler 14 Kasım’da tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye ödemelerinin takvimi belli oldu. Dul ve yetimlerin de aylıktaki hisseleri oranında yararlanacağı ödemeler bugün başladı.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18 ve 19 olanların ikramiyeleri bugün yatırıldı. SSK'lılardan aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da 14 Kasım'da ödemeleri yapılacak.