Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 25.000 TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi, %4,14 faiz oranı ile sunulmaktadır. Bu kredi için aylık taksit miktarı 1.585,74 TL iken, toplam geri ödeme tutarı 57.211,64 TL olarak belirlenmiştir.

Kamu Bankalarının İhtiyaç Kredisi Maliyet Tablosu

Son dönemde vatandaşların yoğun talep gösterdiği 25 bin TL değerindeki ihtiyaç kredileri için kamu bankaları, ayrıntılı bir maliyet tablosu yayımladı. Bu tabloda, faiz oranları, aylık taksit miktarları ve vade sayıları gibi önemli bilgiler yer alıyor.

Krediye Nasıl Sahip Olunur?

Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için, bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları veya doğrudan şubeleri üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Başvurular, bankanın kredi değerlendirme kriterlerine göre incelenip, uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır.