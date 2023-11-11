10 yılın en düşük işsizlik oranı! İşsizlik tek hanede kaldı

1 DÖNÜMDEN 300 GRAM
Yozgat'ta adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alan ve dünyanın en pahalı baharatları arasında bulunan safran bitkisinin hasadına başlandı. Gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin kilogramı kalitesine göre 600 bin liraya kadar çıkıyor. Emekli olduktan sonra üretime başlayan ve 5 dönüm alan üzerine 80 bin safran soğanı eken Arif Tüysüz, dönümden 300 gram verim elde etmeyi hedeflediğini söyledi.
TRAKYA'DA ARONYA EKİLİ ALANI GENİŞLİYOR
Trakya'da 400 dekardan 2 bin dekara ulaşan aronya ekim alanlarının gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülüyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Ürünün pazarı geliştikçe ekim artacaktır. Buğday ve ayçiçeğinden verim alınamayan alanlarda bu ürünleri tercih ederek alternatif gelir arayışında olmalıyız" dedi.
YÜKSEK VERİM İÇİN ARI FORMÜLÜ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nce hayata geçirilen çalışmayla, mavi renk naylonla örtülü seralarda bombus arıları kullanılarak üretilen domatesin veriminin artırılması hedefleniyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, "Mavi, kırmızı ve morun fotosenteze etkisinin daha iyi olmasının verimde artışa etkisi oluyor. Bombus arısının da etkisini görmek istedik" dedi.
MEMUR BULUŞMASI
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Toplantıda kamu görevlilerinin talep ve beklentileri konuşuldu. 'Sosyal diyalog' temasıyla düzenlenen toplantıya başkanlık eden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor ve sorunların çözümü noktasında da gerekli olan tüm mekanizmalarımızı canlı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz" dedi.