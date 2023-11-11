10 yılın en düşük işsizlik oranı! İşsizlik tek hanede kaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre 0.1 puan azalışla yüzde 9.1'e düştü. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Eylül'de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 16.7 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Eylül'de, 31 milyon 686 bin kişi olarak gerçekleşti.



'VAR YILI'NA STOK FAZLASIYLA GİDİLECEK

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağında bu üretim sezonunda rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Bunun hem ihracatı hem de iç piyasadaki tüketimi fazlalıkla karşılayabilecek bir rakam olduğunu belirten Tan, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi rekor seviyede ihracatımız 150 bin ton, en fazla iç tüketimimiz de 160 bin ton bile olsa önümüzdeki var yılına yaklaşık 50 bin ton gibi stokla girmemiz söz konusu" dedi.