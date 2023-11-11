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10 yılın en düşük işsizlik oranı! İşsizlik tek hanede kaldı

Eylül’de işsizlik oranı yüzde 9.1 ile son 10 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
10 yılın en düşük işsizlik oranı! İşsizlik tek hanede kaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre 0.1 puan azalışla yüzde 9.1'e düştü. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Eylül'de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 16.7 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Eylül'de, 31 milyon 686 bin kişi olarak gerçekleşti.


'VAR YILI'NA STOK FAZLASIYLA GİDİLECEK
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağında bu üretim sezonunda rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Bunun hem ihracatı hem de iç piyasadaki tüketimi fazlalıkla karşılayabilecek bir rakam olduğunu belirten Tan, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi rekor seviyede ihracatımız 150 bin ton, en fazla iç tüketimimiz de 160 bin ton bile olsa önümüzdeki var yılına yaklaşık 50 bin ton gibi stokla girmemiz söz konusu" dedi.



YALOVA KİVİSİNDE HASAT BAŞLADI
Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, bu yıl hasadın verimli geçtiğini anlatarak, "Özellikle tane ağırlığı 80-90 gramın üzerindeki ürünlerimiz çok fazla. Bu da ticari anlamda üreticilerin ürünlerini pazarlamasında çok ciddi avantaj sağlıyor" dedi.


1 DÖNÜMDEN 300 GRAM
Yozgat'ta adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alan ve dünyanın en pahalı baharatları arasında bulunan safran bitkisinin hasadına başlandı. Gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin kilogramı kalitesine göre 600 bin liraya kadar çıkıyor. Emekli olduktan sonra üretime başlayan ve 5 dönüm alan üzerine 80 bin safran soğanı eken Arif Tüysüz, dönümden 300 gram verim elde etmeyi hedeflediğini söyledi.




TRAKYA'DA ARONYA EKİLİ ALANI GENİŞLİYOR
Trakya'da 400 dekardan 2 bin dekara ulaşan aronya ekim alanlarının gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülüyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Ürünün pazarı geliştikçe ekim artacaktır. Buğday ve ayçiçeğinden verim alınamayan alanlarda bu ürünleri tercih ederek alternatif gelir arayışında olmalıyız" dedi.



YÜKSEK VERİM İÇİN ARI FORMÜLÜ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nce hayata geçirilen çalışmayla, mavi renk naylonla örtülü seralarda bombus arıları kullanılarak üretilen domatesin veriminin artırılması hedefleniyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, "Mavi, kırmızı ve morun fotosenteze etkisinin daha iyi olmasının verimde artışa etkisi oluyor. Bombus arısının da etkisini görmek istedik" dedi.

MEMUR BULUŞMASI
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Toplantıda kamu görevlilerinin talep ve beklentileri konuşuldu. 'Sosyal diyalog' temasıyla düzenlenen toplantıya başkanlık eden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor ve sorunların çözümü noktasında da gerekli olan tüm mekanizmalarımızı canlı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

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