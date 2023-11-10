İstanbul’da ayda 7 bin 500 TL ödeme ile konut müjdesi: THY Emlak konut Arnavutköy projesi kura tarihi belli oldu mu?

Bu büyük fırsatın parçası olmak isteyenler için önemli bir ayrıntı, Emlak Konut Arnavutköy projesinde kuraların ne zaman çekileceğidir. Ancak, Emlak Konut tarafından henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, başvuru yapan vatandaşlar için kura tarihini beklemek gerekiyor.

Emlak Konut Arnavutköy projesi, uygun ödeme seçenekleri ve modern yaşam konsepti ile İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projeyi yakından takip ederek, İstanbul'da hayalini kurduğunuz konuta sahip olabilirsiniz. İstanbul'da uygun ödeme imkanları ile satışa sunulan konutlar, hem konforlu bir yaşam hem de yatırım fırsatı sunuyor. Uygun vade seçenekleri ile her kesimden insanın ev sahibi olabilmesine olanak tanıyor.