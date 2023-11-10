150.000 TL’nin faiz getirisinde yeni rekor: İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması

Bankalar arasındaki rekabetin hızlanması, mevduat faiz oranlarını yükseltiyor. Son dönemlerde rekor seviyelere ulaşan bu oranlar, yatırımcılar için daha yüksek getiri anlamına geliyor.
Bankalar arasındaki rekabetin hızlanması, mevduat faiz oranlarını yükseltiyor. Son dönemlerde rekor seviyelere ulaşan bu oranlar, yatırımcılar için daha yüksek getiri anlamına geliyor.
Güncellenen faiz oranlarına göre, birçok banka mevduat faizlerini yüzde 40'ın üzerine çıkardı. Bu artış, bankaya yatırılan paraların getirisini önemli ölçüde artırıyor.
Yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu bu yüksek faiz oranları sayesinde, mevduatları üzerinden önemli kazançlar elde edebiliyorlar. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırım planları yapan kişiler için cazip bir seçenek haline geliyor.
ING Bank - e-Turuncu Hesap
DenizBank - E-Mevduat
TEB - Marifetli Hesap
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
ING Bank - e-Turuncu Hesap
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
ING Bank - e-Turuncu Hesap
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Bu veriler, bankaların sunduğu farklı vadeli mevduat seçenekleri ve bu seçeneklerin yatırımcılara sağladığı net kazançları gösteriyor. Faiz oranları ve vade sürelerine bağlı olarak, yatırımcılar farklı getiri seçenekleri değerlendirebilirler.