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150.000 TL'nin faiz getirisinde yeni rekor: İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması

Son dakika gelişmesi olarak, bankaların mevduat faizleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bu yeni güncellemeyle birlikte, bankaların yatırımcılara sunduğu faiz oranları rekor düzeylere ulaştı. Bu artış, yatırımcılar için cazip bir finansal fırsat sunuyor. İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 13:31 Güncelleme 10 Kasım 2023, 13:31
150.000 TL’nin faiz getirisinde yeni rekor: İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması

Bankalar arasındaki rekabetin hızlanması, mevduat faiz oranlarını yükseltiyor. Son dönemlerde rekor seviyelere ulaşan bu oranlar, yatırımcılar için daha yüksek getiri anlamına geliyor.

Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları

Güncellenen faiz oranlarına göre, birçok banka mevduat faizlerini yüzde 40'ın üzerine çıkardı. Bu artış, bankaya yatırılan paraların getirisini önemli ölçüde artırıyor.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar

  • Akbank: Faiz %45
  • ING Bank: Faiz %40
  • Odea Bank: Faiz %44
  • Denizbank: Faiz %42
  • Alternatif Bank: Faiz %45
  • Burgan Bank: Faiz %41
  • Fibabanka: Faiz %40
  • TEB: Faiz %40
  • Anadolu Bank: Faiz %40
  • VakıfBank: Faiz %40
  • N Kolay: Faiz %39
  • Garanti BBVA: Faiz %38
  • En Para: Faiz %36
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Mevduat Faizlerinin Yatırımcılara Etkisi

Yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu bu yüksek faiz oranları sayesinde, mevduatları üzerinden önemli kazançlar elde edebiliyorlar. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırım planları yapan kişiler için cazip bir seçenek haline geliyor.

32 Günlük ve 55 Günlük Mevduat Faiz Oranları

  • 32 günlük en yüksek kazanç sağlayan banka: Akbank ve Alternatif Bank ile %45
  • 55 günlük banka mevduat faizi: Bankadan bankaya değişmekle birlikte, yüzde 40'ın üzerinde oranlar sunuluyor.

150.000 TL İçin 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • ING Bank - e-Turuncu Hesap

    • Faiz Oranı: %40
    • Net Kazanç: 4.997,26 TL
    • Toplam Bakiye: 154.997,26 TL

  • DenizBank - E-Mevduat

    • Faiz Oranı: %42
    • Net Kazanç: 5.247,12 TL
    • Toplam Bakiye: 155.247,12 TL

  • TEB - Marifetli Hesap

    • Faiz Oranı: %40
    • Net Kazanç: 4.997,26 TL
    • Toplam Bakiye: 154.997,26 TL

  • Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %36
    • Net Kazanç: 4.497,53 TL
    • Toplam Bakiye: 154.497,53 TL

150.000 TL İçin 46 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • ING Bank - e-Turuncu Hesap

    • Faiz Oranı: %40
    • Net Kazanç: 7.183,56 TL
    • Toplam Bakiye: 157.183,56 TL

  • Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

    • Faiz Oranı: %44
    • Net Kazanç: 7.901,92 TL
    • Toplam Bakiye: 157.901,92 TL

150.000 TL İçin 55 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • ING Bank - e-Turuncu Hesap

    • Faiz Oranı: %40
    • Net Kazanç: 8.589,04 TL
    • Toplam Bakiye: 158.589,04 TL

  • Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

    • Faiz Oranı: %44
    • Net Kazanç: 9.447,95 TL
    • Toplam Bakiye: 159.447,95 TL

Bu veriler, bankaların sunduğu farklı vadeli mevduat seçenekleri ve bu seçeneklerin yatırımcılara sağladığı net kazançları gösteriyor. Faiz oranları ve vade sürelerine bağlı olarak, yatırımcılar farklı getiri seçenekleri değerlendirebilirler.

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