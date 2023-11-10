150.000 TL’nin faiz getirisinde yeni rekor: İşte banka banka 32-46-55 günlük getiri hesaplaması

Bankalar arasındaki rekabetin hızlanması, mevduat faiz oranlarını yükseltiyor. Son dönemlerde rekor seviyelere ulaşan bu oranlar, yatırımcılar için daha yüksek getiri anlamına geliyor.

Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları Güncellenen faiz oranlarına göre, birçok banka mevduat faizlerini yüzde 40'ın üzerine çıkardı. Bu artış, bankaya yatırılan paraların getirisini önemli ölçüde artırıyor. En Yüksek Faiz Veren Bankalar Akbank: Faiz %45

ING Bank: Faiz %40

Odea Bank: Faiz %44

Denizbank: Faiz %42

Alternatif Bank: Faiz %45

Burgan Bank: Faiz %41

Fibabanka: Faiz %40

TEB: Faiz %40

Anadolu Bank: Faiz %40

VakıfBank: Faiz %40

N Kolay: Faiz %39

Garanti BBVA: Faiz %38

En Para: Faiz %36 Kredi çekecekler dikkat! Düşük faizli... Mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Mevduat faizleri ne kadar oldu?