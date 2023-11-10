''1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?'' soruları sıkça araştrılmaya başlandı. SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi. İşte 1000 Yatırımlar Holding halka arzı hakkında bilgiler...