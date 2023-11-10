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1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek? İşte talep toplama tarihi ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 22:42 Güncelleme 10 Kasım 2023, 22:48
1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?

''1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? 1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verecek?'' soruları sıkça araştrılmaya başlandı. SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi. İşte 1000 Yatırımlar Holding halka arzı hakkında bilgiler...

1000 YATIRIMCILAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

- Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpınar)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)

- Ortak Satışı : 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Haris Pojata)

Halka Arz Büyüklüğü
～ 1,1 Milyar TL.

Pay :9,500,000 Lot

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