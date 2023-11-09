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Yedieminden satılık! Dünyanın en büyük oto galerisi I Hacizli araçlar için yeni teklif: Hepsini satalım

Yedieminlerde tutulan 1.5 milyon araçtan 700 bini hacizli olduğu için ihaleye çıkarılmayı beklerken, 800 bin araç için de ‘Hepsi satılsın’ teklifi geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
Yedieminden satılık! Dünyanın en büyük oto galerisi I Hacizli araçlar için yeni teklif: Hepsini satalım

Yedieminlerdeki araçların sayısı 1.5 milyonu aştı. Bu araçlardan 700 bini hacizli olduğu için ihaleye çıkmayı beklerken; Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir trafikten başka nedenlerle çekilen 800 bin aracın da belirli süre çerçevesinde milli sermayeye kazandırılmasını istedi.

YILBAŞINDA BAŞLIYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu çerçevede, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. İhaleye çıkacak olan 700 bin aracın, ekspertiz ve bilirkişi raporlarından sonra yılbaşından itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Otoparklarda bulunan 1.5 milyon araçtan bir kısmı ise yıllardır bekliyor. Çürümeye yüz tutan kalan araçların milli sermayeye kazandırılması isteyen Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir, şöyle konuştu:

'MİLLİ SERMAYEYE KAZANDIRILSIN'
"Adalet Bakanlığı icralık araçlarla ilgili start verdi. İcra nedeniyle çekilen tüm araçların tasfiyesi gerçekleştirilmekte. Kanun çerçevesinde yönetmelik yayınlandı. Bu sürecin dışarısında başkaca nedenler ile çekilen araçlar söz konusu. Çok sayıda haciz dışında çekilen araçlar mevcut. Bu araçlarla ilgili de bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü çok sayıda otomobil, yıllardır bu otoparklarda alınmadan kalıyor. Bu araçların kamu yararı çerçevesinde milli sermayeye kazandırmasını talep ediyoruz."

Bilirkişi raporunun ardından, ekspertiz raporlarıyla birlikte E-UYAP üzerinden açık arttırmayla satılacak otomobillerin, ikinci el piyasasını etkileyeceği öngörülürken; bakıma ihtiyaç duyan araçlar kaportacıları da hareketlendirecek.

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