Yedieminden satılık! Dünyanın en büyük oto galerisi I Hacizli araçlar için yeni teklif: Hepsini satalım

Yedieminlerdeki araçların sayısı 1.5 milyonu aştı. Bu araçlardan 700 bini hacizli olduğu için ihaleye çıkmayı beklerken; Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir trafikten başka nedenlerle çekilen 800 bin aracın da belirli süre çerçevesinde milli sermayeye kazandırılmasını istedi.

YILBAŞINDA BAŞLIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu çerçevede, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. İhaleye çıkacak olan 700 bin aracın, ekspertiz ve bilirkişi raporlarından sonra yılbaşından itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Otoparklarda bulunan 1.5 milyon araçtan bir kısmı ise yıllardır bekliyor. Çürümeye yüz tutan kalan araçların milli sermayeye kazandırılması isteyen Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir, şöyle konuştu: