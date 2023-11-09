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Torba açıldı, 1800 primsiz 5 yıl erken emeklilik çıktı! Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 1999, 2008 olana müjde! 7200 günle terzi, esnaf...

Gündemde önemli bir değişiklik kapıda! Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar, Kabine Toplantısı'yla gündemdeki yerini aldı Eğer bu düzenleme kabul edilirse, esnaf ve tüccarlar için erken emeklilik kapısı aralanacak. 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayan yasal düzenleme, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olma imkanı sunacak. Peki, son durum ne? Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, şartları neler?

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 07:40 Güncelleme 09 Kasım 2023, 08:05
Torba açıldı, 1800 primsiz 5 yıl erken emeklilik çıktı! Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 1999, 2008 olana müjde! 7200 günle terzi, esnaf...

Emeklilik sistemine dair önemli bir değişiklik gündemde! Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar, ülke genelindeki esnafı yakından ilgilendiriyor. Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılan bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayarak, küçük işletmelerde çalışanların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme potansiyeli taşıyor. Gözler şimdi Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT tamam şimdi prim gün sayısının düşürülmesi gündemde. Esnafa erken emeklilik çıktı mı sorusu son haftalarda sıkça araştırılıyor.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen talimat üzerine, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.

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