Torba açıldı, 1800 primsiz 5 yıl erken emeklilik çıktı! Sigorta başlangıcı 1993, 1998, 1999, 2008 olana müjde! 7200 günle terzi, esnaf...

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?
Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.
Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.
Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.
PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK
Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.
Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.
Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.