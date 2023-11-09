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Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL'yi cebine koyacak! 4A 4B 4C olan SGK'lı emeklilere 21 gün uyarısı!

Emekli vatandaşlar için beklenmedik bir kampanya başladı. Kasım ayı itibarıyla, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi büyük finans kuruluşları, emekli müşterilerine cömert promosyon paketleri sunma kararı aldı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 09:23 Güncelleme 09 Kasım 2023, 09:24
Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL’yi cebine koyacak! 4A 4B 4C olan SGK’lı emeklilere 21 gün uyarısı!

Türkiye'deki özel bankalar, emekli vatandaşlarımıza yönelik beklenmedik ve cömert kampanyalarını duyurdu. Kasım ayında başlayan bu kampanyalar, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gibi önde gelen finans kuruluşları tarafından sunuluyor. Emekli müşteriler, bu bankaların sunduğu promosyon paketleri ile maddi anlamda destekleniyor.

İş Bankası: Emekli Maaş Promosyonu

İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Bu kampanya ile emeklilere ekonomik destek sağlanması amaçlanıyor.

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Akbank: Nakit ve Chip-Para Kampanyası

Akbank, emekli maaşını kendi sistemine taşıyanlara toplam 12.000 TL değerinde bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında müşterilere 10.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.000 TL chip-para veriliyor.

ING Bank: Geniş Kapsamlı Promosyon Paketi

ING Bank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan bir promosyon paketi hazırlamış. Bu geniş kapsamlı promosyon ile emeklilerin yüzü gülmeye devam ediyor.

Garanti BBVA: Bonuslu Promosyon Teklifi

Garanti BBVA, emekli müşterilerine 7.500 TL'ye varan promosyonların yanı sıra 1.000 TL bonus sunuyor. Banka, emeklilere yönelik bu kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Denizbank: Emeklilere Özel Promosyonlar

Denizbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 5.000 TL'ye varan özel promosyonlar sunuyor. Bu kampanya ile Denizbank, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

QNB Finansbank: EYT'lilere Özel Emeklilik Ödülü

QNB Finansbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan EYT'lilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor. Banka bu kampanyasıyla emeklilikte yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor.

Yapı Kredi: Şimdiki Emeklilere Özel Fırsatlar

Yapı Kredi, şimdiki emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Banka, emekli müşterilerine yönelik bu özel kampanyasıyla fark yaratmayı amaçlıyor.

Emekli promosyonu almak isteyen bir kişi, öncelikle maaşını aldığı veya almayı düşündüğü bankanın güncel promosyon kampanyalarını araştırmalı, bankanın sunduğu şartları ve promosyon miktarını öğrenmeli ve bu şartları kabul edip taahhütte bulunarak promosyonunu alabilir.

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