Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL’yi cebine koyacak! 4A 4B 4C olan SGK’lı emeklilere 21 gün uyarısı!

Türkiye'deki özel bankalar, emekli vatandaşlarımıza yönelik beklenmedik ve cömert kampanyalarını duyurdu. Kasım ayında başlayan bu kampanyalar, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gibi önde gelen finans kuruluşları tarafından sunuluyor. Emekli müşteriler, bu bankaların sunduğu promosyon paketleri ile maddi anlamda destekleniyor.