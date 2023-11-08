8-9-10 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödeme günleri genellikle her ayın başında gerçekleşir ve bu ödemeler, ihtiyaç sahiplerine maddi rahatlık sağlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzenli olarak bu ödemeleri gerçekleştirerek evde bakım hizmeti alan kişilere destek olur. Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? işte detaylar...
KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylıklarının ödeme tarihi Bakan Göktaş tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz Ekim ayında ödemeler 14 Ekim gününde başlamıştı.
Kasım ayı ödemelerinin de 13-14 Kasım tarihlerinde yapılıyor olması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artmıştı. Evde bakım maaşı ödemeleri de yüzde 17,55'lik zamla 5 bin 98 lira olmuştu.