8-9-10 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödeme günleri genellikle her ayın başında gerçekleşir ve bu ödemeler, ihtiyaç sahiplerine maddi rahatlık sağlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzenli olarak bu ödemeleri gerçekleştirerek evde bakım hizmeti alan kişilere destek olur. Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? işte detaylar...

KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım aylıklarının ödeme tarihi Bakan Göktaş tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz Ekim ayında ödemeler 14 Ekim gününde başlamıştı.



Kasım ayı ödemelerinin de 13-14 Kasım tarihlerinde yapılıyor olması bekleniyor.