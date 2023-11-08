4A 4B 4C olan SGK’lı emeklilere 22 gün uyarısı! Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL’yi cebine koyacak

ING Bank: Geniş Kapsamlı Promosyon Paketi ING Bank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan bir promosyon paketi hazırlamış. Bu geniş kapsamlı promosyon ile emeklilerin yüzü gülmeye devam ediyor.

Garanti BBVA: Bonuslu Promosyon Teklifi Garanti BBVA, emekli müşterilerine 7.500 TL'ye varan promosyonların yanı sıra 1.000 TL bonus sunuyor. Banka, emeklilere yönelik bu kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Denizbank: Emeklilere Özel Promosyonlar Denizbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 5.000 TL'ye varan özel promosyonlar sunuyor. Bu kampanya ile Denizbank, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. QNB Finansbank: EYT'lilere Özel Emeklilik Ödülü QNB Finansbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan EYT'lilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor. Banka bu kampanyasıyla emeklilikte yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor.

Yapı Kredi: Şimdiki Emeklilere Özel Fırsatlar Yapı Kredi, şimdiki emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Banka, emekli müşterilerine yönelik bu özel kampanyasıyla fark yaratmayı amaçlıyor. Emekli promosyonu almak isteyen bir kişi, öncelikle maaşını aldığı veya almayı düşündüğü bankanın güncel promosyon kampanyalarını araştırmalı, bankanın sunduğu şartları ve promosyon miktarını öğrenmeli ve bu şartları kabul edip taahhütte bulunarak promosyonunu alabilir.