4A 4B 4C olan SGK’lı emeklilere 22 gün uyarısı! Başvuru yapan maaşa ek 12.500 TL’yi cebine koyacak

Emekli vatandaşlar için beklenmedik bir kampanya başladı. Kasım ayı itibarıyla, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi büyük finans kuruluşları, emekli müşterilerine cömert promosyon paketleri sunma kararı aldı.
Emekli vatandaşlar için beklenmedik bir kampanya başladı. Kasım ayı itibarıyla, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi büyük finans kuruluşları, emekli müşterilerine cömert promosyon paketleri sunma kararı aldı.
İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Bu kampanya ile emeklilere ekonomik destek sağlanması amaçlanıyor.
Akbank, emekli maaşını kendi sistemine taşıyanlara toplam 12.000 TL değerinde bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında müşterilere 10.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.000 TL chip-para veriliyor.
ING Bank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan bir promosyon paketi hazırlamış. Bu geniş kapsamlı promosyon ile emeklilerin yüzü gülmeye devam ediyor.
Garanti BBVA, emekli müşterilerine 7.500 TL'ye varan promosyonların yanı sıra 1.000 TL bonus sunuyor. Banka, emeklilere yönelik bu kampanyasıyla dikkat çekiyor.
Denizbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 5.000 TL'ye varan özel promosyonlar sunuyor. Bu kampanya ile Denizbank, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
QNB Finansbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan EYT'lilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor. Banka bu kampanyasıyla emeklilikte yeni bir sayfa açmayı vaat ediyor.
Yapı Kredi, şimdiki emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Banka, emekli müşterilerine yönelik bu özel kampanyasıyla fark yaratmayı amaçlıyor.
Emekli promosyonu almak isteyen bir kişi, öncelikle maaşını aldığı veya almayı düşündüğü bankanın güncel promosyon kampanyalarını araştırmalı, bankanın sunduğu şartları ve promosyon miktarını öğrenmeli ve bu şartları kabul edip taahhütte bulunarak promosyonunu alabilir.