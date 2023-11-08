1-2-3-4-5 kişilik hanelere fatura yardımı! 216 TL ödeniyor! Adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin

Elektrik ve doğalgaz yardımı için düğmeye basıldı. O hanelere destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...
Elektrik ve doğalgaz yardımı için düğmeye basıldı. O hanelere destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...
KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLİR?
Elektrik tüketimi desteği programı, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yöneliktir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. İlgilenen aileler, başvuru yapmadan önce, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru koşullarını öğrenmelidir.
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU SÜRECİ
Elektrik tüketimi desteği başvuruları, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilir. Başvuru süreci hakkında detayları bu kurumlardan alabilir ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ
Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeyle onay verilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.
Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı yıllık 900 TL - 2.500 TL arasında değişiyor.