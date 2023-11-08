1-2-3-4-5 kişilik hanelere fatura yardımı! 216 TL ödeniyor! Adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin

Elektrik ve doğalgaz yardımı için düğmeye basıldı. O hanelere destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...

KİMLER BU DESTEKTEN YARARLANABİLİR? Elektrik tüketimi desteği programı, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yöneliktir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. İlgilenen aileler, başvuru yapmadan önce, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru koşullarını öğrenmelidir.