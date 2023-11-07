TROY karta büyük talep! İsrail boykotu geçişleri artırdı

İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'de katliam yapıyor.
Yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 10 binden fazla Filistinli İsrail'in bombalarıyla katledildi.
İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT BAŞLADI
İsrail katliama devam ederken işgalci ülkenin ürünlerine yönelik boykot başladı. Gıda, giyim içecek birçok alanda boykot sürerken ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa kart da boykot edildi.
TROY KARTA TALEP ARTTI
Boykota başlayan vatandaşlarTROY karta yöneldi.
TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.
Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.