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Listede adınız soyadınız varsa hemen bakın! Kasım ortası sadece o kişilerin hesaba yatacak

Evde bakım maaşı ödemeleri merakla bekleniyor. Evde bakım maaşı, ağır engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik önemli bir sosyal yardım programıdır. Özellikle aileler, "Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte güncel bilgiler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 20:46 Güncelleme 07 Kasım 2023, 20:46
Listede adınız soyadınız varsa hemen bakın! Kasım ortası sadece o kişilerin hesaba yatacak

Evde bakım maaşı, ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere veya profesyonel bakım hizmeti sunan kişilere yönelik bir devlet desteği programıdır. Bu programdan faydalanan birçok kişi evde bakım maaşının yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

15'İNDE HESAPLARA YATMAYA BAŞLAYACAK

Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Ödemeler başladığında Kasım ayı yatan iller listesine haberimizde yer vereceğiz.

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER

Kasım ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri kasım ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

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