Milyonlara asgari ücret zammı I TAKVİM masadaki 2 formülü hesapladı! Kimleri, nasıl etkileyecek? Formüllere göre kim, ne kadar alacak?

İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye toplam 13 bin 312 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret zammıyla formüllere göre 18 bin 339 ya da 19 bin 897 liraya çıkacak.





STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 5 bin 701 lira ödeniyor.

Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 356-2 bin 556, daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 4 bin 712-5 bin 112 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana ise 7 bin 853-8 bin 520 lira verilecek.