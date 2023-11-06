Milyonlara asgari ücret zammı I TAKVİM masadaki 2 formülü hesapladı! Kimleri, nasıl etkileyecek? Formüllere göre kim, ne kadar alacak?

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. 6.6 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'ta artacak. Üstelik bunun tüm çalışanlara etkisi olacak.
Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. 6.6 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'ta artacak. Üstelik bunun tüm çalışanlara etkisi olacak.
Ayrıca işsizlerin, annelerin, stajyerlerin de gelirleri artacak. Asgari ücret çalışmalarında enflasyon ele alınırken, bir refah payı da eklenecek. Eğer bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yansıtılırsa, yüzde 37.76 olan OVP tahminine göre yeni asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkacak.
Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın da yansıtılması mümkün. OVP'deki enflasyon tahminine göre memur maaşlarının Ocak'ta yüzde 49.46 artması beklenirken, bu formüle göre net asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak. Bu 2 formül diğer kesimlere de şöyle yansıyacak:
ÇALIŞANLAR: Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.
İŞSİZLİK MAAŞI: Bu ödemedeki en alt ve en üst tutarlar da asgari ücretle artacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira. Söz konusu 2 formüle göre damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 335-7 bin 958, en çok 14 bin 671-15 bin 917 lira geçecek.
KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 lira 50 kuruştan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2 formüle göre yıllık 18 bin 480-20 bin 49 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 18 bin 339-19 bin 897 lira olacak.
İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. Formüllere göre; asgari ücretlilerin ihbar tazminatı yapılacak ödeme 2 haftalık ise 5 bin 273 liradan 7 bin 264-7 bin 881, 4 haftalık ise 10 bin 547 liradan 14 bin 529-15 bin 763 liraya, 6 haftalık ise 15 bin 820 liradan 21 bin 794-23 bin 645 liraya, 8 haftalık ise 21 bin 94 liradan 29 bin 59-31 bin 527 liraya çıkacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretlilerin rapor parası yani iş göremezlik ödeneği günlük olarak yatarak tedavide 223,58, ayakta tedavide de 298,10 lira. Formüllere göre günlük en az yatarak tedavide 308-334, ayakta tedavide 410-445 lira ödenecek.
Doğum izninde de en az 33 bin 387 lira veriliyor. Bu para da formüllere göre 45 bin 994-49 bin 900 liraya yükselecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.
İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye toplam 13 bin 312 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret zammıyla formüllere göre 18 bin 339 ya da 19 bin 897 liraya çıkacak.
STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 5 bin 701 lira ödeniyor.
Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 356-2 bin 556, daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 4 bin 712-5 bin 112 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana ise 7 bin 853-8 bin 520 lira verilecek.