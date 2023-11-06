Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu hale geldi! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 2 hafta zaman var!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama ile artık kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılmak zorunda. Kiracılar ve ev sahipleri için bürokratik işlemleri azaltacak bu yeni sistem, sözleşmelerin hızlı ve güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Bu sayede, her iki taraf da noter masrafından ve zaman kaybından tasarruf ediyor.

Kira Sözleşmesinin e-Devlet Üzerinden Kaydı Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden kaydetmek için kiracı ve ev sahibinin e-Devlet şifresine veya mobil imzasına ihtiyacı var. İlgili e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra kira sözleşmesi ile ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur ve elektronik imza ile onaylanır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme her iki taraf için de bağlayıcı hale gelir ve bir kopyası e-posta yoluyla taraflara gönderilir.