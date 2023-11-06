Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu hale geldi! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 2 hafta zaman var!

Kira Bedelinin TL Olarak Belirlenmesi Şart
Yeni dönemle birlikte kira bedellerinin yalnızca Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu düzenleme, kiracı ve ev sahibini döviz kuru dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor.
Yabancı Para Cinsinden Belirlenen Kiralar Nasıl TL'ye Çevrilecek?
Eğer kira bedeli yabancı para birimi üzerinden belirlenmişse, bu durum geçersiz sayılacak ve kira bedelinin TL karşılığı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak.
Döviz Kuru Riski Azalıyor
Bu değişiklikle, kira bedeli döviz kuru üzerinden belirlenen sözleşmelerde yaşanan en büyük sorunlardan biri olan kur dalgalanması riski minimize ediliyor. Böylelikle, kiracı ve ev sahibi arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar azaltılıyor.
Uygulamanın Getirdiği Diğer Yenilikler
Yeni kanun kapsamında, kira sözleşmeleri ile ilgili birçok önemli değişiklik yer alıyor:
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Sözleşme Süreleri ve Feshi: Kira sözleşmelerinin süreleri, yenilenmesi ve feshi konusunda daha net kurallar getiriliyor.
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Kira Artış Oranları: Kira bedeli artış oranları konusunda belirsizlik ortadan kalkıyor ve her iki taraf için de daha adil bir düzenleme sağlanıyor.
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Bildirim Zorunluluğu: Kira sözleşmesinin bitimine son 15 gün kala tarafların birbirlerine bildirimde bulunması zorunluluğu getiriliyor.
Bu yeniliklerle birlikte, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin daha adil ve şeffaf bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasıyla vergi kayıp ve kaçakları önlenerek, devletin alacağı vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.