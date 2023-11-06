Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler için doğru zaman açıklandı! Altın fiyatları uyarısı ters düz etti! Gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Dolar/TL Kurundaki Hareketlilik

Dolar/TL kurunun yükseliş eğiliminde olduğunu ve yıl sonu için 29,70 seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, şu anki takip ettiği aralığın 28,00-28,50 lira olduğunu aktarıyor.

EUR/USD Paritesinde Alım Fırsatları

Memiş, EUR/USD paritesi için de beklentilerini paylaşarak, düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğini ve 1,06-1,07 bandı aralığında hareket edilmesi gerektiğini öneriyor.