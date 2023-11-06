Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler için doğru zaman açıklandı! Altın fiyatları uyarısı ters düz etti! Gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Dolar/TL Kurundaki Hareketlilik
Dolar/TL kurunun yükseliş eğiliminde olduğunu ve yıl sonu için 29,70 seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, şu anki takip ettiği aralığın 28,00-28,50 lira olduğunu aktarıyor.
EUR/USD Paritesinde Alım Fırsatları
Memiş, EUR/USD paritesi için de beklentilerini paylaşarak, düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğini ve 1,06-1,07 bandı aralığında hareket edilmesi gerektiğini öneriyor.
Ons Altın İçin Stratejik Alım Zamanı
Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesiyle ons altının 2.004 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Memiş, ancak 1.960 dolar seviyesini görmeyi beklediğini ve bu seviyeden alım yapmayı planladığını açıklıyor. Gelecekte ise ons altının 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2024'te 2.350 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Gram Altın İçin Önemli Rakamlar
Ons altının seyrine bağlı olarak gram altın fiyatlarının da belirleneceğini ifade eden Memiş, ons altının 1.960 dolara düştüğünde gram altının kaç Türk Lirası olacağını gözlemleyeceğini belirtiyor. İki hafta önce 1.873 lira olan gram altının, geri çekilme sonrası için 1.880 lira hedeflediğini ve yıl sonunda 2.000 lira seviyesini test edebileceğini dile getiriyor.
Gümüşte Sert Yükselişler Beklentisi
Memiş, gümüş fiyatları için de pozitif bir görünüm sergileyerek, yıl sonuna doğru sert yükselişler beklediğini ifade ediyor. Özellikle ons ve gram tarafında 24 dolar ve 24 lira olmak üzere "çift 24" hedefine dikkat çekiyor.
Piyasa Dinamikleri ve Yatırım Fırsatları
Memiş, haftanın ilk iki günü için dolar endeksinin yükselmesiyle dolar karşısında diğer para birimlerinin değer kaybedebileceğini öngörüyor. Bu durumun borsa yatırımcıları için sevindirici olabileceğini ve geçen hafta yaşanan zararların telafi edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, euro, altın ve gümüş bekleyen yatırımcılar için de yeni fırsatların oluşabileceğini ifade ediyor.
Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için haftanın ilk gününde altın fiyatları şöyle gerçekleşti:
- Gram altın, yeni haftaya 1,810 Türk Lirası'ndan başladı, bu küçük bir düşüşü temsil ediyor.
- Çeyrek altın fiyatı, haftanın ilk gününde 2,912 Türk Lirası olarak belirlendi.
- Yarım altın, piyasada 5.843 Türk Lirası seviyesinden işlem gördü.
- Cumhuriyet altını, yatırımcılar tarafından 11.992 Türk Lirası fiyatıyla değerlendirildi.
- Ons altın ise uluslararası piyasada 1,991 dolar seviyesinde bulunuyor.
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