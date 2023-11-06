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Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler için doğru zaman açıklandı! Altın fiyatları uyarısı ters düz etti! Gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Yatırımcılar tarafından isabetli tahminleri ile bilinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni hafta öncesi kıymetli yorumlarını paylaştı. Yayımlanan yazısında piyasalara dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, özellikle euro, altın ve gümüş piyasalarında beklemede olan yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulunuyor.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:52 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:52
Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler için doğru zaman açıklandı! Altın fiyatları uyarısı ters düz etti! Gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Son iki ayın en düşük seviyelerine gerileyen Dolar Endeksi (DXY), yatırımcıların risk alma eğilimlerini artırdı ve bu durum, genellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azalttı. Bu hafta, gram altın yüzde 0,42'lik bir düşüşle başlangıç yaptı ve küresel piyasalarda risk iştahı artmaya devam ederken, altın yatırımcıları bu durumu yakından takip etmeye kararlı. Küresel ekonomide risk alma eğiliminin artmasıyla birlikte altın fiyatları üzerinde baskı oluştuğu gözleniyor. Bu durum, altın yatırımcıları için haftalık stratejileri ve beklentileri yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koyuyor. Altın yatırımcıları, piyasalardaki risk iştahını ve DXY endeksinin seyrini yakından izleyerek, portföylerini buna göre şekillendireceklerdir.

Bu Hafta Piyasalar Ne Durumda?

Memiş, para piyasalarında bu hafta özelinde beklenen önemli bir veri akışı olmadığını vurgulayarak, "Sakin ama karışık bir piyasa bizi bekliyor" ifadeleriyle beklentilerini özetliyor. Borsadan euroya, altından dolara ve gümüşe kadar geniş bir yelpazede yorumlar yaparak yatırımcılara önemli ipuçları veriyor.

BİST 100 Endeksi ve Beklentiler

Geçtiğimiz hafta BİST 100 endeksinin 7.297 puana kadar gerilemesinin ardından 7.705 puan seviyesinde kapattığını belirten Memiş, bu hafta için 7.500-8.200 puan aralığına dikkat çekiyor ve olumlu bir seyir beklediğini belirtiyor. Aynı zamanda 2024 yılı hedefinin değişmediğini ve 15 bin puan seviyesini gözettiğini ifade ediyor.

Dolar/TL Kurundaki Hareketlilik

Dolar/TL kurunun yükseliş eğiliminde olduğunu ve yıl sonu için 29,70 seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, şu anki takip ettiği aralığın 28,00-28,50 lira olduğunu aktarıyor.

EUR/USD Paritesinde Alım Fırsatları

Memiş, EUR/USD paritesi için de beklentilerini paylaşarak, düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğini ve 1,06-1,07 bandı aralığında hareket edilmesi gerektiğini öneriyor.

Ons Altın İçin Stratejik Alım Zamanı

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesiyle ons altının 2.004 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Memiş, ancak 1.960 dolar seviyesini görmeyi beklediğini ve bu seviyeden alım yapmayı planladığını açıklıyor. Gelecekte ise ons altının 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2024'te 2.350 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Gram Altın İçin Önemli Rakamlar

Ons altının seyrine bağlı olarak gram altın fiyatlarının da belirleneceğini ifade eden Memiş, ons altının 1.960 dolara düştüğünde gram altının kaç Türk Lirası olacağını gözlemleyeceğini belirtiyor. İki hafta önce 1.873 lira olan gram altının, geri çekilme sonrası için 1.880 lira hedeflediğini ve yıl sonunda 2.000 lira seviyesini test edebileceğini dile getiriyor.

Gümüşte Sert Yükselişler Beklentisi

Memiş, gümüş fiyatları için de pozitif bir görünüm sergileyerek, yıl sonuna doğru sert yükselişler beklediğini ifade ediyor. Özellikle ons ve gram tarafında 24 dolar ve 24 lira olmak üzere "çift 24" hedefine dikkat çekiyor.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırım Fırsatları

Memiş, haftanın ilk iki günü için dolar endeksinin yükselmesiyle dolar karşısında diğer para birimlerinin değer kaybedebileceğini öngörüyor. Bu durumun borsa yatırımcıları için sevindirici olabileceğini ve geçen hafta yaşanan zararların telafi edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, euro, altın ve gümüş bekleyen yatırımcılar için de yeni fırsatların oluşabileceğini ifade ediyor.

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için haftanın ilk gününde altın fiyatları şöyle gerçekleşti:

  • Gram altın, yeni haftaya 1,810 Türk Lirası'ndan başladı, bu küçük bir düşüşü temsil ediyor.
  • Çeyrek altın fiyatı, haftanın ilk gününde 2,912 Türk Lirası olarak belirlendi.
  • Yarım altın, piyasada 5.843 Türk Lirası seviyesinden işlem gördü.
  • Cumhuriyet altını, yatırımcılar tarafından 11.992 Türk Lirası fiyatıyla değerlendirildi.
  • Ons altın ise uluslararası piyasada 1,991 dolar seviyesinde bulunuyor.

NOT: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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