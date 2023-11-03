Trendyol Kasım indirimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 11.11 Süper Alışveriş Günleri başladı mı? Black Friday, Efsane Günler...

Giyimden teknolojik aletlere, ev eşyasından araç ihtiyaçlarına kadar binlerce üründe indirimin uygulandığı Kasım kampanyası başlıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi ne zaman, hangi tarihe? 2023 11.11 Süper Alışveriş Günleri başladı mı?
Giyimden teknolojik aletlere, ev eşyasından araç ihtiyaçlarına kadar binlerce üründe indirimin uygulandığı Kasım kampanyası başlıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi ne zaman, hangi tarihe? 2023 11.11 Süper Alışveriş Günleri başladı mı?
TRENDYOL KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN 2023?
Black Friday, her yıl kasım ayında farklı tarihlerde kutlanır. 2023 yılının Kasım ayında da onlarca dev markalar, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracak indirimleri uygulayacak.
Ancak henüz Kasım indirimleri başlamadı. Trendyol Süper alışveriş günleri 7 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 12 Kasım'da sona erecek.