Trendyol Kasım indirimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 11.11 Süper Alışveriş Günleri başladı mı? Black Friday, Efsane Günler...

Giyimden teknolojik aletlere, ev eşyasından araç ihtiyaçlarına kadar binlerce üründe indirimin uygulandığı Kasım kampanyası başlıyor. Peki Trendyol Kasım indirimi ne zaman, hangi tarihe? 2023 11.11 Süper Alışveriş Günleri başladı mı?