5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre yatırılma tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgula...

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK? Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI? EYT'lilerin emekli ikramiyesinden yararlanıp yararlanmayacağı merak ediliyor. EYT'lilere de 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek.