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5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre yatırılma tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgula...

Emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri için beklenen açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle ödemelerin tamamlanacağını duyurdu. Bu ikramiye, SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar tarafından talep edilebilecek. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre yatırılma tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgula...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 09:32 Güncelleme 03 Kasım 2023, 09:32
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? 5000 TL bayram ikramiyesi tahsis numarasına göre yatırılma tarihleri! SSK, Bağkur, 4C sorgula...

''SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? '' sorusunun yanıtı geldi. Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor ve Kasım ayı geldiğinde milyonlarca emekli, 5000 TL'lik bayram ikramiyesini beklemeye başladı. bu ikramiye sadece dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için geçerli olacak, çalışan emekliler bu kapsamın dışında tutulacak. Cumhuriyet ikramiyesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve torba yasaya eklenmesine karar verildi. Bu nedenle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. İşte detaylar...

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası çalışmalarda sona geldiklerini söyleyerek, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

Buna göre; Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak.

12,2 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT'lilerin emekli ikramiyesinden yararlanıp yararlanmayacağı merak ediliyor. EYT'lilere de 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek.

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