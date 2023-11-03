2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI: Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak? MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu?

Vergi ve harçlarda ödenecek tutarlar yeni yıldan itibaren değişecek. Peki, Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak? MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? İşte detaylar...

2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI NE KADAR OLDU? TÜİK'in ekim ayı enflasyonu ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58.46 oranında artış olabilir.