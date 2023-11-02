Ekim ayı enflasyon oranı! 3 Kasım 2023 TEFE-TÜFE oranı kaç oldu? 4 aylık enflasyonla memur, emekli zammı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon oranı için araştırmalar hızlandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65'e yükseltmesinin ardından gözler ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. İşte enflasyon oranı ve memur zammı hakkında tüm merak edilenler...
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.