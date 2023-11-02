4 aylık enflasyon sonrası memur maaşları! Meslek meslek hesaplandı! 2024 Ocak ayı yeni maaş tablosu ortaya çıktı

Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından yeni memur maaşları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından yeni memur maaşları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin"Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.
MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı. Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu. Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Hizmetli 15/1: 20.377 TL (2023 Temmuz) -> 29.899 TL (2024 Ocak)
Memur 12/1: 21.278 TL (2023 Temmuz) -> 31.221 TL (2024 Ocak)
Memur 9/1: 21.310 TL (2023 Temmuz) -> 31.269 TL (2024 Ocak)
Teknisyen 9/1: 21.916 TL (2023 Temmuz) -> 32.157 TL (2024 Ocak)
Öğretmen 8/1: 23.378 TL (2023 Temmuz) -> 34.303 TL (2024 Ocak)
İmam - Hatip 8/1: 23.103 TL (2023 Temmuz) -> 33.899 TL (2024 Ocak)
Şef 4/1: 22.758 TL (2023 Temmuz) -> 33.393 TL (2024 Ocak)
Polis 8/1: 28.620 TL (2023 Temmuz) -> 41.994 TL (2024 Ocak)
Hemşire 8/1: 25.088 TL (2023 Temmuz) -> 36.811 TL (2024 Ocak)
Müdür 4/1: 27.326 TL (2023 Temmuz) -> 40.096 TL (2024 Ocak)
Mühendis 8/1: 28.578 TL (2023 Temmuz) -> 41.932 TL (2024 Ocak)
İlçe Müdürü 4/1: 30.977 TL (2023 Temmuz) -> 45.452 TL (2024 Ocak)
Daire Başkanı: 47.469 TL (2023 Temmuz) -> 69.651 TL (2024 Ocak)
Genel Müdür: 61.619 TL (2023 Temmuz) -> 90.413 TL (2024 Ocak)
En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 22.017 TL (2023 Temmuz) -> 32.306 TL (2024 Ocak)