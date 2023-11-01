Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriğinde neler var, maddeleri nedir?

Torba yasa, birden fazla konuyu ve düzenlemeyi kapsayan geniş yasa tekliflerine verilen isimdir. Genellikle ekonomik, sosyal veya kültürel pek çok konuyu bir araya getirir ve bu yüzden kamuoyunda geniş bir yankı uyandırır. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Torba teklif içeriği ne? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...

Ekonomi Alanındaki Düzenlemeler Torba yasanın en önemli ayaklarından biri ekonomik düzenlemeler. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu yasanın ekonomiye nasıl bir yön vereceği büyük bir merak konusu. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon çalışmaları bu yasanın temel hedefleri arasında. Ek olarak, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da bu torba yasa kapsamında gerçekleşecek.