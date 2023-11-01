ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 2023 Kasım en ucuz-en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları gelen zam haberi sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 Kasım zzamlı güncel yeni sigara fiyat listesi...
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları gelen zam haberi sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 Kasım zzamlı güncel yeni sigara fiyat listesi...
SİGARA FİYATLARINA 5 TL ZAM!
Sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiği haberinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel sigara fiyatları...
100 GRAM TÜTÜN : 100 TL
SİGARA ÇEŞİTLERİ: 53, 54, 55, 56 TL
YILBAŞINDA 10 TL DAHA ZAM BEKLENİYOR
Sosyal medyada yılbaşına kadar fiyatların 10 TL daha zamlanacağı iddia ediliyor.
2023 KASIM EN UCUZ-PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en düşük sigara fiyatının 50 TL ve en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.
1 AY SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?
Sigarayı bırakanların 1 ay sonra akciğer fonksiyonları iyileşmeye başlar. Akciğerler iyileştikçe nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetler azalır. Fiziksel aktivitelere dayanıklılık artar, kişi daha rahat yürümeye ve koşmaya başlar.
Sigarayı bıraktıktan sonraki birkaç ay kişinin kan dolaşımı artmaya, dokularına daha çok oksijen iletilmeye devam eder.
Sigarayı bıraktıktan 9 ay sonra akciğerler büyük ölçüde sağlıklı hale gelir. Akciğer havayollarındaki silya adı verilen ve mukusu akciğerden boşaltmakla görevli olan tüyler fonksiyonlarını yerine getirir. Silyaların fonksiyonlarının iyileşmesine bağlı olarak kişiler daha seyrek akciğer enfeksiyonu yaşadıklarını fark ederler.
Sigarayı bırakan kişilerin 1 sene sonunda koroner kalp hastalıkları riski %50 oranında düşer.